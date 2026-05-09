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率團取經維也納城市治理 彰化縣王惠美：170公頃彰交特區可借鏡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（中）率團考察奧地利維也納的城市治理。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（中）率團考察奧地利維也納的城市治理。圖／縣府提供

彰化縣建城剛過300年，與奧地利維也納同樣保有豐富又獨特的歷史軌跡與人文風情，彰化縣長王惠美率領的考察團，昨天實地搭乘維也納的捷運，體驗當地打造無車環境的交通規劃，由於彰化縣正辦理彰化交流道特定區通盤檢討，將釋出170公頃土地，有助於未來規畫的參考。

王惠美率團赴奧地利、捷克，主要考察城市治理及先進廢棄物處理技術，昨天前往奧地利維也納阿斯佩恩濱湖城，與在地城市規劃公司，雙方相互交流，一行人隨後搭乘當地捷運，體驗當地打造無車環境的交通規劃，行程中汲取國際知名生態城市規劃經驗，從建構的在地生活、消費與生產的示範區域，做為彰化縣後續城市規劃精進的參考。

王惠美感謝接待方的用心介紹，獲知在25年前，原本在維也納市區規劃為飛機場的土地，後來政府相關部門，公私協力規劃整體開發，將所謂的這個都市計畫、產業及交通，三合一整體來規劃，包括鄰近U2這條捷運，附近也規劃對外8條對外公車路線，減少大家自己來開車，打造無車城市，達到在地生活、在地就業、在地過好生活的目標。

王惠美指出，這次考察的阿斯佩恩濱湖城，位在維也納東北邊陲的新興區，與彰化的城市分布現況相當類似，對濱湖城的城市規劃留下深刻印象，好比滯洪池的規劃設計，在鄰近道路下方，也設計有非常好的休閒空間，也規劃有食衣住行的需求，就好像彰化有也在規劃彰交都市計畫，未來即將解編約170多公頃的土地，值得彰化借鏡。

奧地利維也納與彰化同樣保有豐富又獨特的歷史軌跡與人文風情，彰化縣長王惠美率領的考察團，實際了解當地城市治理。圖／縣府提供
奧地利維也納與彰化同樣保有豐富又獨特的歷史軌跡與人文風情，彰化縣長王惠美率領的考察團，實際了解當地城市治理。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美（中）率團考察奧地利維也納，並搭乘捷運，體驗當地打造無車環境的交通規劃。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（中）率團考察奧地利維也納，並搭乘捷運，體驗當地打造無車環境的交通規劃。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美（中）率團考察奧地利維也納的城市治理，參觀滯洪池的規劃設計。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美（中）率團考察奧地利維也納的城市治理，參觀滯洪池的規劃設計。圖／縣府提供

王惠美 彰化 維也納

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