拒絕偷拍！盧秀燕宣布即起反針孔大稽查 鎖定中市300家醫美診所

針對近期社會關注的醫護美容場域偷拍案件，台中市長盧秀燕上午於梧棲浩天宮活動時宣布，全市即日起正式啟動「反針孔」擴大稽查專案，市府將聯合警政單位與相關局處組成專案小組，針對全市超過300家醫美診所及更衣室等高風險場域，展開大規模清查，展現保護消費者隱私與安全的決心。

盧秀燕表示，有鑑於近期部分醫護及美容場域發生令人遺憾的偷拍事件，造成民眾不安，市府對此高度重視。為防範未然，市府即刻成立專案小組，展開全面性的防護與稽查行動。

盧秀燕強調，此次專案的首要重點為全市約300多家的醫美相關場域，除醫美診所外，稽查範圍更進一步擴大至民眾極具隱私需求的場所，包括運動場館的更衣間、三溫暖，以及任何可能涉及赤身露體、隱私度較高的空間。

盧秀燕態度堅決地指出，「我們嚴禁有任何偷拍的行為！」市府透過專案小組的主動出擊，就是要確保市民在消費與使用公共設施時，隱私權能獲得絕對的保障，打造一個讓大家安心、安全的環境。

由於適逢母親節前夕，盧秀燕在宣布專案之餘，也不忘向大眾溫馨致意，特別預祝全天下的媽媽「母親節快樂」，在守護城市安全的同時，也展現了柔性關懷。

台中市長盧秀燕上午於梧棲浩天宮活動時宣布，全市即日起正式啟動「反針孔」擴大稽查專案。記者黑中亮／攝影