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芳苑生命園區 遇抗議、流標添變

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導
彰化縣二林芳苑火葬場自協會帶領民眾退席，縣政府生命園區說明會場出現員警比民眾多的場面。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑火葬場自協會帶領民眾退席，縣政府生命園區說明會場出現員警比民眾多的場面。記者簡慧珍／攝影

彰化縣生命園區火化場開發案去年底通過環評後，縣府啟動第一階段工程招標，經費約二點八億元，七日首次開標僅一家廠商投標，未達法定三家流標。縣府預計十四日進行第二次開標，若仍僅一家投標依法仍可決標，但地方反彈與施工具風險，仍是生命園區能否如期開發變數。

彰化縣是全台唯一尚未設置火化場縣市，縣府規畫於芳苑鄉草湖村草湖南段二二八之二地號興建首座火化場，基地約一點九八公頃，預計設置十座火化爐。園區內容包含火化設施、服務中心、多功能祭拜區、撿骨區、骨灰再處理及家屬休息空間。

縣府指出，生命園區規畫階段即曾引發部分民眾抗議與陳情，外界反對聲浪可能也影響廠商投標意願。不過生命園區是彰化縣重要公共建設，仍將持續推動。工務處表示，第二次招標前將持續邀請廠商投標，並向業者說明縣府立場，希望工程順利發包。

除了生命園區，大城鄉公所預定下周一舉行第六公墓第二納骨塔開工動土，頂庄反二塔自救會揚言到場抗議。自救會長許國成表示，頂庄村人口最少，卻接連設置殯葬設施，對地方不公平，村民一定反對到底。

許國成指出，頂庄國小四年前遭廢校，地方長期缺乏建設，如今鄉公所又規畫增建第二座納骨塔，讓居民感到遭到犧牲。他表示，自救會前年成立後，多次抗議與提告，但鄉公所仍持續推動工程，甚至已完成發包。

鄉公所則表示，大城鄉現有納骨塔僅剩兩百多個櫃位，確有增建需求，因此自籌一億三千萬元興建第二納骨塔。由於擔心抗議影響施工，已申請警方維安，若有人阻擋公共工程，警方將依法處理。

環評 彰化縣

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