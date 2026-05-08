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「愛爾麗」爆偷拍風波 台中反針孔專案稽查逾300家醫美診所

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市啟動「反針孔專案稽查」，以探測設備清查各場所。圖／台中市政府提供
台中市啟動「反針孔專案稽查」，以探測設備清查各場所。圖／台中市政府提供

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆針孔偷拍事件，台中市政府今晚宣布啟動「反針孔聯合稽查專案」，由衛生局協同警察局、經發局、運動局及法制局，針對全市醫美診所、運動場館、三溫暖等高風險場域擴大稽查全面掃蕩，並強調「嚴查重辦、絕不寬貸」，守護市民權益。

衛生局指出，台中列管超過300多家美容醫學診所，針對醫美診所疑涉違法攝錄，市府即刻聯合警察單位、經發局、運動局及法制局，啟動「反針孔專案稽查」，首波針對美容醫學連鎖品牌加強稽查，若查有不法將依規究辦。

衛生局為釐清「愛爾麗」台中二家診所及1家產後護理之家是否暗藏不法，昨會同台中市刑大、消防局、法制局突擊稽查，透過紅外線探測儀、RF無線訊號偵測器等，全面盤查診間、診療室、隱私空間及病房區，均未發現針孔攝影設備或異常；另經消防局查核火警探測器，目前均作正常消防用途使用。

警察局說，已成立專責小組，全力協助各主管單位聯合稽查，若發現不法即全程蒐證並查扣相關證物移送法辦。

經發局針對列管的三溫暖業者將展開「反針孔聯合稽查」；運動局針對全市國民暨兒運中心、公立游泳池及大型運動場館也都將啟動「反針孔攝影專案稽查」，針對館內更衣室、淋浴間等私密空間利用專業偵測儀與無線訊號探測器進行全盤稽查。

法制局說，消保官今天下午與衛生局人員稽查愛爾麗診所的退費契約，針對業者不合理之退費約定要求刪除，後續也將配合跨局處專案針對其它美容醫學業者於收費、退費、療程等定型化契約條款及消費爭議處理等面向加強查核。

台中 愛爾麗 衛生局 醫美

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