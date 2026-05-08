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南投縣長許淑華婉拒大陸食品展 稱時間緊湊不派員

中央社／ 南投8日電

大陸6月舉辦全球傳統食品與營養產品博覽會，發函邀請南投縣長許淑華參展，許淑華今天指出，農業處認為時間太緊湊直接拒絕，縣府不會參展，不過仍歡迎各單位邀請推廣南投農產品。

自由時報今天報導，大陸6月舉辦「全球傳統食品與營養產品博覽會」，並發函邀請南投縣長許淑華組團參展，信函中提到國共兩黨領導人會面後，10項措施明確提出將協助台灣農漁業和食品拓展中國市場，且為表達誠意，參展之標準展位搭建費全免。

有媒體詢問許淑華是否會參加全球傳統食品與營養產品博覽會；許淑華受訪時說，今年曾到新加坡及日本參展，農業處5月6日接到邀請函，不過展出的時間在6月初，考量到公部門的籌劃工作及邀請相關單位參展等，時間太緊湊，農業處同仁當時就婉拒對方，她不會率團參展，縣府也不會派員。

許淑華指出，縣府對各國家、各單位邀請策展，因為有助於行銷縣內農產品，縣府都非常樂意，且抱持樂觀態度，也歡迎各單位來邀請南投縣，不管要去那個國家，縣府都非常的樂意，因為不僅可行銷南投觀光，也可推廣南投農產品。

南投 許淑華 農業處

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