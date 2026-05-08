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愛爾麗診所案 中市府三度突襲稽查3據點

中央社／ 台中8日電

台中市政府7日第三度突襲稽查愛爾麗集團台中2家分店、1家產後護理之家，警方使用紅外線探測儀、RF無線訊號偵測器等設備全面盤查，均查無異狀。

愛爾麗集團新北市診所的火警探測器，疑違法藏匿攝影機，全台分店擴大調查。

台中市衛生局今天透過文字稿指出，警方使用紅外線探測儀、RF無線訊號偵測器等設備，對台中分店診間、診療室、隱私空間及病房區等，進行全面盤查，2家診所及1家產後護理之家目前均未發現針孔攝影設備或異常情形。此外，消防局查核火警探測器，亦均作正常消防用途使用。

衛生局表示，日前在諮詢室、針劑室及診療室等區域，發現監視設備，是否未具特定用途或未取得病患同意下違法攝錄，衛生局也已將調查資料移送檢察機關進一步偵辦；後續待司法偵查結果出爐，衛生局將依醫療法等規定究責嚴懲，絕不寬貸。

偷拍 愛爾麗 台中

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