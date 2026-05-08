愛爾麗診所案 中市府三度突襲稽查3據點

繼愛爾麗集團爆發疑似偷拍案後，板橋另間醫美診所「光澤診所」也被檢舉遭到調查。新北市衛生局長陳潤秋今天受訪表示，衛生局已展開全市醫美診所稽查，稽查內容主要是看監視系統運作，除可設置的公共空間，在診間裡頭的設備，若有對病患、消費者錄影，是否有告知並取得同意等，預計2周內完成稽查。

2026-05-08 16:27