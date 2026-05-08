少子化衝擊南投 温世政主張加碼生育及扶養補助

民進黨南投縣長參選人温世政今天提出育兒政見，温世政指出，少子化已成為南投重要課題，主張再加碼首胎生育補助從1萬變2萬，0到5歲每年1萬扶養補助金，降低家庭養育壓力。

民主進步黨日前徵召牙醫温世政代表民進黨參選南投縣長，温世政陣營發出新聞稿，提出育兒新政策，以呼應總統賴清德日前宣布的擴大生育補助方案。

温世政說，政府今年開始推動擴大生育補助方案，每胎補助新台幣10萬元，並放寬育嬰留停與家庭照顧假彈性，希望打造更友善育兒環境，而在中央提出政策方向後，更應該積極接手，讓年輕人願意留在南投成家立業。

温世政指出，未來若當選縣長，將把南投縣第一胎生育獎勵金由1萬提高至2萬，配合中央每胎補助10萬，等同第一胎設籍南投的新生兒可領取12萬元，讓民眾生得有感，另外參考民進黨南投竹山鎮長參選人林賜學提出0至5歲幼兒每年1萬元扶養補助構想，讓全縣0到5歲幼兒，每年可領扶養補助1萬，降低家庭養育壓力。

温世政說，他也認為縣內公共托育量能應擴增，增加公托、公幼資源，讓雙薪家庭兼顧工作與育兒，讓南投不只是適合生活，更成為敢生、敢養孩子的地方。