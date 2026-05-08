星宇開航台中東京 中市府率23業者赴日推廣觀光

台中市首座公民團體參與設計的北屯區敦化公園地下停車場新建工程今上梁。市長盧秀燕今出席上梁典禮時說，工程斥資5億6400萬元，力拚年底完工啟用，屆時將提供193席汽車停車位及9席大型重型機車格，滿足地方停車需要。

2026-05-08 14:50