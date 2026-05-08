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星宇開航台中東京 中市府率23業者赴日推廣觀光
星宇航空股份有限公司開航台中東京航線，中市府觀旅局11日到16日將率23家旅行業者到東京辦觀光推廣活動，推廣台中食、宿、遊、購等多元觀光資源，展現中台灣豐富旅遊魅力。
台中市政府觀光旅遊局長陳美秀今天透過新聞稿表示，星宇航空積極布局台中出發日本航線，已陸續開闢神戶、高松、沖繩、宮古島、熊本與東京航點等，提供中部旅客更便利出國選擇，再添中台灣國際觀光客源助力。
陳美秀說，去年觀旅局配合神戶航線開航到關西推廣，今年再攜手星宇航空前進東京，深耕日本市場。日本旅客偏好自然景觀、文化體驗、美食探索及深度旅遊，中台灣有多元地貌、四季皆宜旅遊環境、豐富人文底蘊與特色美食，高度契合日本旅客旅遊喜好。
觀旅局表示，訪日行程由觀旅局副局長蔡宗昇帶隊，邀台中多家觀光相關業者參與，涵蓋住宿、伴手禮、景點、餐飲及旅行社等產業，展現台中完整觀光接待能量。
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