斥資5億！台中北屯敦化公園地下停車場上梁「逾200車位」拚年底啟用

台中市首座公民團體參與設計的北屯區敦化公園地下停車場新建工程今上梁。市長盧秀燕今出席上梁典禮時說，工程斥資5億6400萬元，力拚年底完工啟用，屆時將提供193席汽車停車位及9席大型重型機車格，滿足地方停車需要。

盧秀燕說明，她任內興建50座停車場，經費逾130億元。北屯為台中最大行政區，重大建設紛紛到位，帶動工商發展，人口突破32萬人，停車需求增加，繼舊社公園地下停車場啟用，持續推動敦化公園地下停車場新建工程，兼具安全、設計、美觀，並榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類金質獎」與「最佳規劃設計類金質獎」肯定。

盧秀燕指出，工程為地下2層停車空間，保留公園既有老樹與綠地，設計主軸「漣漪」，以圓弧與自由曲線融入景觀，傳達社區凝聚與影響力擴散；下沉式開放空間與採光天井設計，引入自然光與通風，翻轉傳統停車場封閉印象。

交通局長葉昭甫說明，敦化公園地下停車場基地鄰近水湳經貿園區，工程總經費採一次匡列、分年編列推動，並獲中央前瞻基礎建設計畫補助支持，其中市府籌措4億1400萬元、中央補助1億5000萬元，上梁象徵結構體工程已如期完成，後續將進行機電設備安裝、內部裝修及地面景觀復原等作業，朝今年下旬完工目標邁進。