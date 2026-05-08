快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資5億！台中北屯敦化公園地下停車場上梁「逾200車位」拚年底啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程今天舉辦上梁典禮。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程今天舉辦上梁典禮。記者趙容萱／攝影

台中市首座公民團體參與設計的北屯區敦化公園地下停車場新建工程今上梁。市長盧秀燕今出席上梁典禮時說，工程斥資5億6400萬元，力拚年底完工啟用，屆時將提供193席汽車停車位及9席大型重型機車格，滿足地方停車需要。

盧秀燕說明，她任內興建50座停車場，經費逾130億元。北屯為台中最大行政區，重大建設紛紛到位，帶動工商發展，人口突破32萬人，停車需求增加，繼舊社公園地下停車場啟用，持續推動敦化公園地下停車場新建工程，兼具安全、設計、美觀，並榮獲2025國家卓越建設獎「最佳管理維護類金質獎」與「最佳規劃設計類金質獎」肯定。

盧秀燕指出，工程為地下2層停車空間，保留公園既有老樹與綠地，設計主軸「漣漪」，以圓弧與自由曲線融入景觀，傳達社區凝聚與影響力擴散；下沉式開放空間與採光天井設計，引入自然光與通風，翻轉傳統停車場封閉印象。

交通局長葉昭甫說明，敦化公園地下停車場基地鄰近水湳經貿園區，工程總經費採一次匡列、分年編列推動，並獲中央前瞻基礎建設計畫補助支持，其中市府籌措4億1400萬元、中央補助1億5000萬元，上梁象徵結構體工程已如期完成，後續將進行機電設備安裝、內部裝修及地面景觀復原等作業，朝今年下旬完工目標邁進。

台中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程今天舉辦上梁典禮。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程今天舉辦上梁典禮。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 台中 停車場

延伸閱讀

砸7億卻停工！台東公五停車場爆履約爭議 何時完工沒答案

停車格小駕駛下不了車 嘉市議員籲檢討車格設計不能只衝數量

影／談軍購案表決 盧秀燕：國人盼「與鄰為善」並增強防衛能力

影／愛爾麗針孔申訴破290件 盧秀燕：今要求業者刪「免責霸王條款」

相關新聞

斥資5億！台中北屯敦化公園地下停車場上梁「逾200車位」拚年底啟用

台中市首座公民團體參與設計的北屯區敦化公園地下停車場新建工程今上梁。市長盧秀燕今出席上梁典禮時說，工程斥資5億6400萬元，力拚年底完工啟用，屆時將提供193席汽車停車位及9席大型重型機車格，滿足地方停車需要。

全台唯一沒火化場 彰化生命園區首度招標流標

彰化縣生命園區（火化場）開發案去年底通過環評後，縣府近期啟動工程招標作業，第一階段工程經費約2.8億元，5月7日辦理首次開標，但因僅有一家廠商投標、未達法定三家而流標。彰化縣政府工務處表示，預計5月14日進行第二次開標，依規定若僅一家廠商投標，仍可開標決標。

彰化大城鄉頂庄第二納骨塔再傳發動抗爭 鄉公所強硬回應

彰化縣大城鄉公所預定下周一（11日）舉行第六公墓第二納骨塔開工動土法會，頂庄反二塔自救會召集人員，當天將到場抗議；自救會長許國成今表示，一個村內有兩座納骨塔對村民不公平，一定反對到底。鄉公所態度強硬，表明已申請警方維安。

廚餘燒進焚化爐恐生戴奧辛 南投議員倡剩菜變豬飼料解垃圾危機

南投縣每日產生大量廚餘，縣議員吳棋楠今天在議會質詢指出，若廚餘直接送入焚化爐燃燒，恐因含水量高導致爐內溫度驟降，增加戴奧辛生成風險，建議縣府評估設置公有廚餘處理廠，透過高溫高壓蒸煮、殺菌與脫水後，轉製為飼料，供養豬、養魚及家禽使用，從源頭解決廚餘過剩問題。

大雅第6公墓華麗轉身 親水綠地拚8月動工

過去給人陰暗、雜亂印象的台中市大雅區第6公墓已完成遷葬，墓區即將迎來大變身。立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢、吳建德今日邀集相關單位召開協調會，確認將結合農田水利署「三十五張分線」整體環境改善工程，預計投入約3千萬元經費，打造親水步道與綠地，最快於今年8月底動工。

從嫌惡設施變城市地標 王惠美率團參訪維也納焚化廠

國內焚化爐興建案引發各界激烈討論，彰化縣長王惠美率團赴奧地利、捷克考察城市治理及先進廢棄物處理技術，王惠美指出，彰化目前正處於環保設施智慧升級的重要階段，當地焚化廠可將廢棄物轉化為熱能與電力，供應超過6萬戶家庭使用，對彰化未來提升廢棄物資源化及能源轉換效率，具有高度參考價值得借鏡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。