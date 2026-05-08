全台唯一沒火化場 彰化生命園區首度招標流標

母親節即將來臨，民進黨今年地方選舉在中部縣市推出多名女性縣市長參選人，台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月與苗栗縣長參選人陳品安，今搶搭母親節風潮，合體推出「女力出擊」影片，分享3人作為媽媽的經驗，以及如何兼顧母親和政治人物的角色。

2026-05-08 11:00