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全台唯一沒火化場 彰化生命園區首度招標流標

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣政府擬在芳苑鄉設置「彰化縣生命園區」並興建火葬場。圖／彰化縣府提供
彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化縣政府擬在芳苑鄉設置「彰化縣生命園區」並興建火葬場。圖／彰化縣府提供

彰化縣生命園區（火化場）開發案去年底通過環評後，縣府近期啟動工程招標作業，第一階段工程經費約2.8億元，5月7日辦理首次開標，但因僅有一家廠商投標、未達法定三家而流標。彰化縣政府工務處表示，預計5月14日進行第二次開標，依規定若僅一家廠商投標，仍可開標決標。

彰化縣是全台唯一尚未設置火化場的縣市，縣府規畫於芳苑鄉草湖村草湖南段228-2地號興建全縣首座火化場，基地面積約1.98公頃，預計設置10座火化爐。整體開發內容包括1樓火化相關設施與服務中心，並規畫大廳服務區、多功能祭拜區、撿骨區、骨灰再處理設施，以及員工與家屬休息區等。

縣府指出，生命園區開發案在規畫階段曾引發部分民眾陳情與抗議，外界反對聲音可能也成為廠商投標時的評估因素之一。不過縣府強調，將持續推動生命園區興建計畫，工程標案也會持續公告招標。

工務處表示，第二次招標前將持續邀請廠商投標，並向業者說明縣府推動立場，希望提高廠商投標意願，讓工程順利發包。

彰化縣

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