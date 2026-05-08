快訊

新北板橋又傳2醫美診所被搜索 光澤急發聲明強調無偷拍

外交官性騷擾女下屬「摟腰抱上床壓身」 懲戒法院判撤職、停止任用2年

漲多股拉回！台股收盤下跌329點下測5日線 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化大城鄉頂庄第二納骨塔再傳發動抗爭 鄉公所強硬回應

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會到鄉公所抗議。本報資料照片
彰化縣大城鄉頂庄村反二塔自救會到鄉公所抗議。本報資料照片

彰化縣大城鄉公所預定下周一（11日）舉行第六公墓第二納骨塔開工動土法會，頂庄反二塔自救會召集人員，當天將到場抗議；自救會長許國成今表示，一個村內有兩座納骨塔對村民不公平，一定反對到底。鄉公所態度強硬，表明已申請警方維安。

鄉公所今年3月31日發包位在頂庄村的第二納骨塔工程，約30名村民今到鄉公所抗議並舉行鄉長送別會，要求停止推動興建計畫，鄉公所沒停止推動興建，預定下周一開工動土。

頂庄反二塔自救會長許國成指出，頂庄村人口最少，頂庄國小4年前被縣政府廢校，鄉公所在頂庄村興建第二座納骨塔，政府單位分明欺負小村，村民前年4月立自救會，多次抗議在村內增建納骨塔都不被重視，鄉公所不但完成發包還即將開工，對村民步步進逼。

許國成說，大城鄉現有兩座納骨塔，分別是第三、六公墓，鄉公所以塔位飽和為由規畫在第六公墓加蓋納骨塔，鄉民代表會曾到頂庄村信仰中心全安宮請示五年千歲，神明聖示「二塔興建-不用｣，鄉長的作為「違背天意，強迫民意，傷天害理，人神共憤｣，自救會循法律途徑提告一年多，進行中，未如鄉公所聲稱都敗訴，找理由繼續興建納骨塔。

鄉公所回應表示，大城鄉納骨塔僅剩兩百多個櫃位，迫切需要興建新塔，鄉公所自籌1億3千萬元新建第六公墓第二納骨塔，被鄉代會刪除約兩千萬元櫃位工程款，先完成主體工程，一樓櫃位另外發包；鄉公所已申請芳苑警分局維安，若自救會阻擋公共工程，警方會依法處置。

自救會 公墓 納骨塔

延伸閱讀

等待多年...彰化溪州聯合幼兒園經費到位 新建工程本月動土

馬太鞍堰塞湖洪災案搜索花縣府 專案小組要查「有無確實督導撤離」

馬太鞍溪堰塞湖案檢調搜索花蓮縣府 前代理處長李葳交保

萬里水力發電衍生原民爭議...摩里莎卡要求撤銷3部落 二審判決出爐

相關新聞

全台唯一沒火化場 彰化生命園區首度招標流標

彰化縣生命園區（火化場）開發案去年底通過環評後，縣府近期啟動工程招標作業，第一階段工程經費約2.8億元，5月7日辦理首次開標，但因僅有一家廠商投標、未達法定三家而流標。彰化縣政府工務處表示，預計5月14日進行第二次開標，依規定若僅一家廠商投標，仍可開標決標。

彰化大城鄉頂庄第二納骨塔再傳發動抗爭 鄉公所強硬回應

彰化縣大城鄉公所預定下周一（11日）舉行第六公墓第二納骨塔開工動土法會，頂庄反二塔自救會召集人員，當天將到場抗議；自救會長許國成今表示，一個村內有兩座納骨塔對村民不公平，一定反對到底。鄉公所態度強硬，表明已申請警方維安。

廚餘燒進焚化爐恐生戴奧辛 南投議員倡剩菜變豬飼料解垃圾危機

南投縣每日產生大量廚餘，縣議員吳棋楠今天在議會質詢指出，若廚餘直接送入焚化爐燃燒，恐因含水量高導致爐內溫度驟降，增加戴奧辛生成風險，建議縣府評估設置公有廚餘處理廠，透過高溫高壓蒸煮、殺菌與脫水後，轉製為飼料，供養豬、養魚及家禽使用，從源頭解決廚餘過剩問題。

大雅第6公墓華麗轉身 親水綠地拚8月動工

過去給人陰暗、雜亂印象的台中市大雅區第6公墓已完成遷葬，墓區即將迎來大變身。立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢、吳建德今日邀集相關單位召開協調會，確認將結合農田水利署「三十五張分線」整體環境改善工程，預計投入約3千萬元經費，打造親水步道與綠地，最快於今年8月底動工。

從嫌惡設施變城市地標 王惠美率團參訪維也納焚化廠

國內焚化爐興建案引發各界激烈討論，彰化縣長王惠美率團赴奧地利、捷克考察城市治理及先進廢棄物處理技術，王惠美指出，彰化目前正處於環保設施智慧升級的重要階段，當地焚化廠可將廢棄物轉化為熱能與電力，供應超過6萬戶家庭使用，對彰化未來提升廢棄物資源化及能源轉換效率，具有高度參考價值得借鏡。

母親節前夕綠營中部女力連線 何欣純、陳素月、陳品安聊媽媽經

母親節即將來臨，民進黨今年地方選舉在中部縣市推出多名女性縣市長參選人，台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月與苗栗縣長參選人陳品安，今搶搭母親節風潮，合體推出「女力出擊」影片，分享3人作為媽媽的經驗，以及如何兼顧母親和政治人物的角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。