彰化大城鄉頂庄第二納骨塔再傳發動抗爭 鄉公所強硬回應

彰化縣大城鄉公所預定下周一（11日）舉行第六公墓第二納骨塔開工動土法會，頂庄反二塔自救會召集人員，當天將到場抗議；自救會長許國成今表示，一個村內有兩座納骨塔對村民不公平，一定反對到底。鄉公所態度強硬，表明已申請警方維安。

鄉公所今年3月31日發包位在頂庄村的第二納骨塔工程，約30名村民今到鄉公所抗議並舉行鄉長送別會，要求停止推動興建計畫，鄉公所沒停止推動興建，預定下周一開工動土。

頂庄反二塔自救會長許國成指出，頂庄村人口最少，頂庄國小4年前被縣政府廢校，鄉公所在頂庄村興建第二座納骨塔，政府單位分明欺負小村，村民前年4月立自救會，多次抗議在村內增建納骨塔都不被重視，鄉公所不但完成發包還即將開工，對村民步步進逼。

許國成說，大城鄉現有兩座納骨塔，分別是第三、六公墓，鄉公所以塔位飽和為由規畫在第六公墓加蓋納骨塔，鄉民代表會曾到頂庄村信仰中心全安宮請示五年千歲，神明聖示「二塔興建-不用｣，鄉長的作為「違背天意，強迫民意，傷天害理，人神共憤｣，自救會循法律途徑提告一年多，進行中，未如鄉公所聲稱都敗訴，找理由繼續興建納骨塔。

鄉公所回應表示，大城鄉納骨塔僅剩兩百多個櫃位，迫切需要興建新塔，鄉公所自籌1億3千萬元新建第六公墓第二納骨塔，被鄉代會刪除約兩千萬元櫃位工程款，先完成主體工程，一樓櫃位另外發包；鄉公所已申請芳苑警分局維安，若自救會阻擋公共工程，警方會依法處置。