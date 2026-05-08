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台中谷關哈崙台原住民活動中心被都市計畫卡住多年 4月終解套

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
哈崙台部落缺乏公共活動空間，地方盼興建活動中心，卡在都市計畫變更案，在中央審議約4年，去年終於通過，市府上月公告實施，都發局表示會盡快推進相關作業。圖／聯合報系資料照
哈崙台部落缺乏公共活動空間，地方盼興建活動中心，卡在都市計畫變更案，在中央審議約4年，去年終於通過，市府上月公告實施，都發局表示會盡快推進相關作業。圖／聯合報系資料照

台中谷關地區的哈崙台部落缺乏活動空間，周邊土地主要是保護區無法開發。台中市都委會2021年通過谷關風景區都市計畫變更，送內政部審議，去年7月終於審查通過，市府今年4月公告變更，都市發展局表示會和相關局處密切聯繫，加速興建活動中心。

哈崙台部落位於谷關地區，「哈崙台」是泰雅族語中山黃麻的意思，其所在的大甲溪右岸台地有大量山黃麻，且部落靠近十文溪聯絡道路，也被稱做十文溪部落；目前哈崙台部落約有80餘戶、200餘人，主要從事觀光業或服務於公家機關。

計畫書指出，哈崙台部落多次反映，當地缺少可以辦理部落文化聚會的活動空間，周邊可用於建築的土地稀少，且在原都市計畫中屬於保護區；中市府計畫將周邊約0.5公頃的保護區，變更為機關用地和廣場兼道路用地，納入谷關風景區特定計畫第四次通盤檢討，2021年10月台中市都委會審議通過。

谷關風景區第四次通盤檢討被送進內政部審議後，一等就是3年多，2024年底才由內政部都委會審議，2025年7月29日審議通過。台中市原民議員朱元宏、古秀英近期再次關心，詢問何時才能看到土地變更完成、哈崙台活動中心開工？

台中市都發局長李正偉表示，內政部去年審議通過後，經過必要行政程序，市府已於今年4月16日公告實施變更谷關風景特定區計畫第四次通盤檢討，18日生效，其中當然也包含哈崙台部落內的土地變更案，機關用地指定供原住民部落活動中心使用。

李正偉補充，後續還有部分行政程序，活動中心的興建費用由事業主管機關籌措，即民政局和平區公所，另外變更部分也包含原住民文化園區，都將一併由主管機關辦理；都發局會將資料送給各相關機關，盡快召開協調會。

朱元宏強調，哈崙台活動中心經過多次現勘與說明會，部落早已凝聚共識，只因為內政部審查進度較慢，至今尚未開工，既然都市計畫變更通過，市府應加快推進作業，包含經費籌措、活動中心設計發包等等，希望今年底之前能看到具體的期程。

朱元宏也指出，原鄉地區不少公共建設被卡在都市計畫，比如谷關大橋改建案就卡在河川用地無法變更，遲遲無法開工，質疑中央的都委會鮮少了解地方急迫現況，審查速度太慢浪費時間。李正偉表示，谷關大橋改建案的用地變更也包含在第四次通盤檢討，已通過變更。

谷關 台中

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