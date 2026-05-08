廚餘燒進焚化爐恐生戴奧辛 南投議員倡剩菜變豬飼料解垃圾危機

南投縣每日產生大量廚餘，縣議員吳棋楠今天在議會質詢指出，若廚餘直接送入焚化爐燃燒，恐因含水量高導致爐內溫度驟降，增加戴奧辛生成風險，建議縣府評估設置公有廚餘處理廠，透過高溫高壓蒸煮、殺菌與脫水後，轉製為飼料，供養豬、養魚及家禽使用，從源頭解決廚餘過剩問題。

環保局長李易書表示，南投縣每日約有30公噸廚餘待處理，隨著垃圾與去化壓力日益增加，縣府目前也正推動興建「有機廢棄物資源化中心」，希望透過集中處理機制，將廚餘轉化為可再利用資源。

吳棋楠表示，廚餘若直接進焚化爐，燃燒溫度不足可能提高戴奧辛產生風險，縣府應思考更具循環經濟效益的方式。他建議比照國外模式，興建公有蒸煮處理廠，利用高溫高壓處理廚餘，再脫水製成飼料，不僅可降低垃圾量，也可能成為農業循環利用的一環。

李易書表示，目前禁止廚餘養豬主要是針對一般家戶廚餘，餐廳與飯店等事業廚餘仍可作為養豬用途；今年底前，一般家戶廚餘原則上將不得再養豬。目前南投市、魚池鄉及竹山鎮等地已設有小型傳統廚餘堆肥設施，可處理全縣超過一半廚餘量，其餘廚餘則要求民眾先瀝乾水分後，再混入垃圾處理。

他表示，包括台中市、台北市與新北市等地焚化廠，並非將整桶廚餘直接投入燃燒，而是採少量混拌方式處理，因此不致出現燃燒溫度劇烈下降情況。

他也透露，縣府已規劃於南崗工業區設置全縣性廚餘處理中心，未來將採厭氧發酵方式，把廚餘轉製為肥料，作為目前主要推動方向。

吳棋楠認為，相較黑水虻、有機肥或蚯蚓分解等模式，高溫蒸煮再製飼料可能更直接，也較有機會解決廚餘處理問題，希望縣府進一步研究可行性。

李易書回應，農業部目前已規劃北、中、南3座大型綜合蒸煮中心，方向與議員建議相近，但目前南投尚無養豬場表達合作意願，縣府後續將持續與農業部配合推動相關政策。