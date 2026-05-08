大雅第6公墓華麗轉身 親水綠地拚8月動工

過去給人陰暗、雜亂印象的台中市大雅區第6公墓已完成遷葬，墓區即將迎來大變身。立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢、吳建德今日邀集相關單位召開協調會，確認將結合農田水利署「三十五張分線」整體環境改善工程，預計投入約3千萬元經費，打造親水步道與綠地，最快於今年8月底動工。

立委楊瓊瓔與市議員吳呈賢、吳建德於上午在協調會中邀集農田水利署台中管理處、台中市建設局、大雅區公所及西寶里長劉孝民等人共同研商；農水署在會中允諾，將全力支持三十五張分線的灌溉溝清淤、護岸重建及兩側3米寬親水步道等經費，初估投入3千萬元。

台中市建設局簡報時表示，大雅第6公墓遷葬後的空地將轉型為綠地公園，除進行簡易綠美化外，更配合水利設施改善，預計新建4座景觀橋及跨橋以串聯兩側空間，未來將設置複層植栽帶、休閒步道及休憩節點，營造水綠交融的開放性景觀，徹底翻轉昔日墓區的刻板印象。

西寶里長劉孝民表示，第6公墓周邊居民長期受困於環境整潔與安全問題，水圳沿線設施老舊、水泥剝落，整體觀感欠佳，里民皆引頸期盼改善工程能早日啟動。市議員吳呈賢指出，三十五張分線負擔地方灌溉重任，但護岸老化嚴重，若不徹底整修，不僅有礙觀瞻，更存在結構安全隱憂。

市議員吳建德則說，過去護岸崩塌多採緊急修補，並非長久之計；此次「中央攜手地方」的模式，由農水署負擔水利設施與親水步道經費，市府負責公墓綠美化，分工合作將效益最大化。

農水署台中管理處指出，對此案表達支持但要求市府盡速完成細部設計送審，以利後續招標發包。楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益強調，此工程待8月底動工後，不僅能提升大雅區環境品質，更可望帶動周邊生活圈發展，為地方增添一處優質的生態休憩去處。

台中市大雅區第6公墓完成遷葬，中央攜手地方拚8月動工，過去雜亂墓區將轉型親水綠地。圖／民眾提供