從嫌惡設施變城市地標 王惠美率團參訪維也納焚化廠

國內焚化爐興建案引發各界激烈討論，彰化縣長王惠美率團赴奧地利、捷克考察城市治理及先進廢棄物處理技術，王惠美指出，彰化目前正處於環保設施智慧升級的重要階段，當地焚化廠可將廢棄物轉化為熱能與電力，供應超過6萬戶家庭使用，對彰化未來提升廢棄物資源化及能源轉換效率，具有高度參考價值得借鏡。

縣府團隊7日抵達奧地利維也納後，先由駐奧地利代表處大使劉玄詠接待交流，隨後參訪全球知名的Spittelau焚化廠，並拜會維也納能源公司，了解當地「廢棄物能源化」及「鄰避設施美學化」經驗。

Spittelau焚化廠由奧地利藝術家百水先生操刀設計，以鮮豔色彩及童趣外觀聞名，打破傳統焚化廠冰冷印象，成為維也納知名城市地標。維也納能源公司由能源顧問托馬斯．多佛等人進行簡報，介紹焚化廠如何結合能源回收、減碳與城市景觀設計。

王惠美表示，維也納人口約200萬，這間國家級能源公司約有2000多名員工，焚化廠設於市區內，從原本的嫌惡設施，透過藝術設計轉型成觀光景點，令人印象深刻。維也納預計2040年達成淨零排放，未來仍將投入約30億歐元推動相關計畫，如何兼顧垃圾處理、空污防制、永續利用及碳中和，是各城市共同面對的重要課題。

彰化縣環保局指出，2024年7月推動垃圾減量政策後，2025年人均垃圾清運量已降至0.507公斤，2023年減少17%；一般廢棄物回收率也較2023年提升3.15%。另外，2025年垃圾總焚化量較2023年減少4萬6016噸，減量率同樣達17%，除降低焚化爐負荷，也有助減少碳排放及改善空氣品質。

彰化縣府團隊參訪全球知名的Spittelau焚化廠，並拜會維也納能源公司，當地焚化廠可將廢棄物轉化為熱能與電力，供應超過6萬戶家庭使用。圖／彰化縣政府提供