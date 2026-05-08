母親節前夕綠營中部女力連線 何欣純、陳素月、陳品安聊媽媽經

母親節即將來臨，民進黨今年地方選舉在中部縣市推出多名女性縣市長參選人，台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月與苗栗縣長參選人陳品安，今搶搭母親節風潮，合體推出「女力出擊」影片，分享3人作為媽媽的經驗，以及如何兼顧母親和政治人物的角色。

何欣純提到，她還沒結婚就當選舊台中縣議員，結婚生子都是在議員時期，當時還要認真跑基層，連進醫院前一天，都得挺著大肚子帶新人跑攤敬酒，生產後也沒辦法自己帶孩子，月子沒做滿就要跑行程，甚至會讓寶寶不願意給自己抱，一抱就哭，「其實有點心酸」。

何欣純表示，孩子大一點之後，她會帶著一起跑行程，既讓孩子看到媽媽辛苦，也在過程中聊天，希望讓孩子理解「媽媽真的想陪他」；現在母子之間情感交流暢通，平常會分享生活故事，兒子看到網路上有和媽媽相關的訊息留言，都會主動通知。

陳素月回憶，丈夫在兩個兒子還小的時候就出車禍去世，她母兼父職，堅持不錯過孩子每個畢業典禮，孩子也很貼心，從小到大都能體諒媽媽工作的辛苦；這段親生經歷也讓自己深刻體會，職業婦女非常辛苦，未來施政時一定會對這方面更加用心。

陳品安說，女兒某天曾經對自己說「媽媽我今天有看到大媽媽」，她一開始不曉得是什麼意思，後來才想到，原來女兒看到選舉看板上的自己，是個大媽媽；小女兒現在會叫爸爸和姊姊，但還不會叫媽媽，讓人覺得有些可惜，但現在的打拚是為了下一代的幸福，她願意繼續努力。