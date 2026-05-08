彰化和美1住戶 門前雜物如山 清出3公噸

彰化縣和美鎮六十七歲林姓婦人，長期在住家門前堆放大量資源回收物，紙箱與雜物堆成小山，影響通行且引來鼠患，居民反映多年未見改善。彰化縣環保局昨天會同清潔隊強制清除，共清出近三公噸回收物，除依廢棄物清理法裁罰六千元，並須負擔約一萬一千元代清運費。

環保局指出，和美清潔隊去年已兩度開罰，今年至今也累計兩次，罰鍰累加到最高六千元。林婦先前已被要求限期於五月五日前完成清理，但六日複查時仍未改善，認定屬連續違規，依法裁處並啟動代履行。

依規定，即使廢棄物堆置於私人空間，只要影響公共衛生，仍可開立清除通知，逾期未改善即由政府代為清除並收費。縣府去年底已修正廢棄物清除處理相關收費辦法，落實使用者付費原則，並反映人力、車輛與作業成本。

清潔隊表示，此次動員三輛資收車、九名人力，清出約二千九百一十公斤回收物，多為紙板與塑膠等體積大、搬運不易的物品，代清理費約一萬一千元。

在清運過程中，林婦頻頻阻擋作業並喊「不要拿我的東西」，警方到場協助後將其帶離，林婦情緒激動，一度差點昏倒。

清潔隊指出，該處為林婦住屋是家人所有，門前堆置區域屬建商預留巷道，林婦入住後長期囤積回收物，鄰里飽受困擾，包含去年一月、四月、七月及今年一月，已多次強制清運，昨為近兩年來第五度強制清除。

縣議員賴清美表示，她長期關注此個案，還曾代繳罰款。鄰里普遍懷疑婦人有囤積行為，盼衛生單位介入醫療與安置。居民表示，長期擔心鼠患與環境衛生問題，清除後「至少不用每天再看到垃圾山了。」