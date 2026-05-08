台中州廳活化收尾 拚9月開放

台中市長盧秀燕是六都唯一的女性市長，同時也為人母。她今天表示自己非常了解做母親的辛苦，同時描述媽媽在家中扮演著「阿信」、「桶箍」和「小叮噹（哆啦A夢）」的角色，但她希望大家能將媽媽當作「女神」般寵愛，

2026-05-07 16:54