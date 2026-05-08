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台中州廳活化收尾 拚9月開放

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

台中市政府耗資四點二億元，重新活化百年古蹟「台中州廳」，包含增建門廳、設置無障礙電梯、改善水電空調以及周邊環境綠美化，目前工程進度超過百分之五十七，完工後部分空間由文化局進駐作為辦公處所，其他空間為展覽空間，預計提早一個月於九月中重新開放。

台中州廳位於中市西區民權路，建於一九三四年完工，原本是日本時代台中州行政中心，後來成為升格前的台中市政府辦公廳舍，台中縣、市合併升格後，中市府主要行政空間轉移到七期的新市政大樓，台中州廳為國定古蹟，朝文化古蹟修復再利用。

台中州廳在前市長林佳龍任內，與國美館簽訂備忘錄，將轉型為國美二館，現任市長盧秀燕上任後，拍板保留為文化局廳舍與展覽空間，二○二○年八月開始活化工程，首期預算二點九億元，修繕建築物主體，二○二二年底完工；二期工程活化建物與周邊景觀，在北側新建門廳空間、電梯、廁所與機房，調整水電空調，綠美化與環境景觀照明等，去年七月開工。

議員黃守達、王立任表示，文化局承諾二○二六年完工，市府規畫舉辦邀請展，預計八月啟動展覽，是否來得及？

文化局長陳佳君回應，邀請展已經找到策展人規畫，修復工程進度約五成七，文化局預計八月十日進駐、九月十五日揭牌、九月十九日開幕。

台中市文資處表示，台中州廳定位為「融入市民生活的公共文化空間」，兼具文化深度與公共共享價值，盼喚起市民對市府辦公廳舍的記憶，也藉此帶動舊城區文化產業整合，促成城市活化與再生。

文化局 台中 台中州廳

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