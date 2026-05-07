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氣氛熱鬧！台中媽祖文化節開演 社口萬興宮席開逾百桌祝賀
「2026台中媽祖國際觀光文化節」今晚在社口萬興宮開演，席開逾百桌，市長盧秀燕致贈「德佑澤被」匾額，感謝廟方協助推廣藝文展演，媽祖文化結合觀光能量，展現宗教文化魅力。
「2026台中媽祖國際觀光文化節」晚間在神岡區社口萬興宮開演，多個藝術團體輪番獻藝，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨籍立法委員楊瓊瓔及多位地方民代到場，現場席開148桌，多家宮廟共襄盛舉，十分熱鬧。
盧秀燕致詞表示，農曆3月23日是媽祖誕辰，週日也適逢母親節，祝賀大家「母親節快樂」。她並現場抽出1包新台幣6600元紅包，由現場宴席工作人員獲得，盧秀燕直呼「媽祖是公平的」。
民政局長吳世瑋說明，社口萬興宮的淵源，可追溯至清雍正9年大甲西社事件，當時總土官潘敦仔、總通事張達京等人平亂有功，獲雍正皇帝召見封賞；眾人返台途經湄州時，恭請天上聖母神靈來台奉祀，最初安奉於瓦窯腳，後遷至社口現址，並定名「萬興宮」。
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