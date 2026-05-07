不滿15隻犬遭沒入？飼主兒突攻擊彰化動防所女科員 縣府譴責、還原始末

彰化縣動物防疫所今天前往永靖鄉執行動物保護案件沒入作業時，黃姓女職員在製作訪談紀錄及錄影蒐證過程中，遭張姓飼主兒子情緒失控攻擊受傷，右肩挫傷，並有公物遭毀損。警方獲報後到場，當場依現行犯逮捕涉案男子，訊後依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣副縣長周傑也代表出國中的縣長王惠美前往醫院探視受傷同仁。動防所表示，今天派員前往永靖鄉執行動物保護案件沒入作業，因張姓飼主長期飼養環境不佳，經限期改善後仍未改善，因此依法執行犬隻沒入，現場共捕捉15隻犬隻，包括1隻幼犬及1隻柴犬。

動防所指出，執行過程中，同仁依法製作訪談紀錄時，飼主兒子突然趕抵現場，情緒激動，不僅對執法人員大聲咆哮，更突然攻擊正在錄影蒐證的黃姓女同仁，造成其右肩受傷，同時毀損現場公物。原先協助警力因另有勤務已先行離開，動防所隨即再次通報警方到場處理，並將涉嫌施暴男子依現行犯逮捕。

動防所表示，第一線人員長期執行動物保護勤務，經常面對高風險、高壓力環境及情緒激烈對抗，但仍持續堅守職責，依法保障動物福利及公共安全。對於同仁執行公務期間遭受暴力攻擊，表達嚴厲譴責與不捨，後續也將全力協助同仁人身安全維護及司法程序，依法追究相關責任，以維護執法人員安全及公權力尊嚴。

張姓飼主長期飼養環境不佳，經限期改善後仍未改善，因此依法執行犬隻沒入，現場共捕捉15隻犬隻，包括1隻幼犬及1隻柴犬。圖／彰化動物防疫所提供