妙喻母親「阿信、小叮噹」 盧秀燕呼籲：當女神般寵愛媽媽

台中市長盧秀燕是六都唯一的女性市長，同時也為人母。她今天表示自己非常了解做母親的辛苦，同時描述媽媽在家中扮演著「阿信」、「桶箍」和「小叮噹（哆啦A夢）」的角色，但她希望大家能將媽媽當作「女神」般寵愛，婦女姊妹們要學會把自己當女神，「多愛自己」把外貌與健康照顧好，因為「媽媽照顧好自己，就是家人最大的幸福」。

盧秀燕上午參加台中市婦女會舉辦的母親節慶祝大會，會中表揚來自台中市8個行政區的模範婆媳代表及績優里鄰小組召集人。除了盧秀燕，國民黨下屆市長參選人、立法院副院長江啟臣也與會，盧秀燕向與會者說，今天同時一次看到兩位市長，也表示是對婦女媽媽們的支持跟尊重。現場響起一陣歡呼聲。盧、江二人並與大家合影留念。

盧秀燕開玩笑說，她不但是六都唯一的女性市長，也是唯一有當媽媽、會生孩子的市長，深知當母親的辛苦。她說，媽媽有時是「阿信」的角色，任勞任怨且犧牲奉獻，不求回報。也是桶箍，媽媽在、家就在，是家裡最大的精神支柱。

另外，媽媽也是卡通裡的「小叮噹」，它會變魔法，你想要什麼，媽媽就是家裡的小叮噹。不管家裡有什麼需求，媽媽就會想辦法來解決問題，媽媽無所不能。

她話鋒一轉說，但是她希媽媽能當「女神」每位家人對待媽媽都能當「女神」，不要只把媽媽當阿信、小叮噹，也不要只把媽媽當桶箍，而要把媽媽當女神般的寵愛。另也希望姊妹們要把自己女神，把自己的容貌、身材與健康照顧好，因為「媽媽照顧好自己，就是家人最大的幸福」。

江啟臣說，盧市長說的不錯，但希望大家不是只當一天的女神，而要「每天都是我們的女神」。