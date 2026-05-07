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母親節前夕彰化溪州鄉收到生乳捲 吳音寧分送關懷據點品嘗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政院中部服務中心副執行長吳音寧（右三）媒合業者捐贈生乳捲，溪州鄉水尾村辦公室和社區發展協會歡喜受贈。記者簡慧珍／攝影
行政院中部服務中心副執行長吳音寧（右三）媒合業者捐贈生乳捲，溪州鄉水尾村辦公室和社區發展協會歡喜受贈。記者簡慧珍／攝影

中部服務中心副執行長吳音寧和辦公室主任巫宛萍，在母親節前夕代轉愷達生醫贈送400條生乳捲給溪州鄉各社區關懷據點，今送到水尾社區幸福食堂，食堂員工和長者吃到綿甜可口的生乳捲，眉開眼笑直說「金好呷」。

吳音寧表示，愷達生醫業者聯繫她，表達願意捐400條生乳捲給農村媽媽品嘗，因為「辛苦的媽媽們值得」，她認為業者想法很好，即聯絡各關懷據點並約定贈送時間，今送到水尾社區幸福食堂，午餐前吃甜點開胃。

吳音寧又說，媽媽都會把好東西留給孩子、家人，但媽媽也應該吃到好東西，尤其在屬於媽媽的節日，更值得把好東西留給自己、犒賞自己；生乳捲使用日本麵粉製作，口感綿密，是送給媽媽的好東西。

吳音寧辦公室主任巫宛萍表示，小時候聽人說「媽媽很辛苦」，總不解其意，她當媽媽且有兩個孩子，終於體會媽媽辛苦，並知道當媽媽的都會把好東西留給家人，她和吳音寧幫業者把生乳捲送到各關懷據點，讓溪州媽媽們獨享平常較少吃的生乳捲，提前度過「甜甜的」母親節。

彰化縣溪州鄉水尾幸福食堂獲捐生乳捲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉水尾幸福食堂獲捐生乳捲。記者簡慧珍／攝影

母親節 吳音寧

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