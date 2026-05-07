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台中市旱溪排水樹王段整治 何欣純要求力拚年底至明年初動工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
經濟部水利署第三河川分署今舉辦台中市旱溪排水樹王段土地徵收第四場公聽會，民進黨市長參選人、立法委員何欣純（中）親往勘查。圖／何欣純提供
經濟部水利署第三河川分署今舉辦台中市旱溪排水樹王段土地徵收第四場公聽會，民進黨市長參選人、立法委員何欣純（中）親往勘查。圖／何欣純提供

經濟部水利署第三河川分署今舉辦台中市旱溪排水樹王段土地徵收第四場公聽會，民進黨市長參選人、立法委員何欣純出席時要求加快後續設計規畫與工程發包，力拚年底至明年初動工，回應地方多年期待。水利署第三河川分署說，土地徵收作業9成地主已同意，目前正進一步推進，原規畫全部地主同意後8月送件，目前有望提前至7月。

何欣純說，旱溪排水過去河道景觀雜亂、環境欠缺整理，在中央與地方共同努力下，逐步完成多段水岸整治，樹王段則是目前上下游銜接的關鍵區段，尤其樹王里鄰近南區樹義里及大里永隆里等人口密集區，完工後可提供周邊居民散步運動、自行車通行及休憩使用，讓旱溪從防洪排水空間轉變為市民共享的水岸綠廊。

她會後實地查看河道、堤防與周邊整治前狀況時，遇到居民及攤商也主動上前說明未來河川整治的進度和願景，民眾對工程表達期待。她說，樹王是傳統老社區，未來透過水環境建設可以帶來新活力，居民在家附近就有可以散步、運動，有休閒的綠色空間，讓老社區翻新、地方生活更有品質。

市議員林德宇、李天生也關心照明與生態環境平衡，尤其未來傳統白熾燈將改為LED燈。但樹王段綠帶具生態價值，應以道路安全照明為主，避免過度影響螢火蟲及原有生態系。市議員張芬郁則表示，旱溪沿線綠帶就像地方的「綠寶石」，應在整治過程中盡量保留原生樹種與綠意，打造兼顧安全、防洪與生態的帶狀公園。

民進黨市長參選人、立法委員何欣純（左）向民眾說明未來河川整治的進度和願景。圖／何欣純提供
民進黨市長參選人、立法委員何欣純（左）向民眾說明未來河川整治的進度和願景。圖／何欣純提供

經濟部水利署第三河川分署今舉辦台中市旱溪排水樹王段土地徵收第四場公聽會，民進黨市長參選人、立法委員何欣純（右二）要求加速進行。圖／何欣純提供
經濟部水利署第三河川分署今舉辦台中市旱溪排水樹王段土地徵收第四場公聽會，民進黨市長參選人、立法委員何欣純（右二）要求加速進行。圖／何欣純提供

何欣純 台中市 水利署

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