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今年國產康乃馨產量減少 遇選舉年需求暴增…批發價創新高紀錄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會每年母親節康乃馨銷售量13萬枝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會每年母親節康乃馨銷售量13萬枝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是全台康乃馨主要產地，今年減產三成，隨著母親節即將到來，康乃馨批發價每把10枝200元，創新高紀錄，田尾鄉農會動員包裝花束，星期六之前出貨總數將達13萬枝，另外7萬枝轉單給花卉產銷班，趕在母親節前送到消費者手上。

田尾鄉「今日花藝」業者羅國誌今表示，去年7、8月豪大雨浸泡田尾鄉花田，康乃馨在內的很多花卉「母株」受損，導致今年減產，而今年是選舉年，母親節前夕各公職參選人採購康乃馨贈送選民，需求爆量，花卉市場康乃馨批發價每把10枝200元，比去年高出一至兩成，

鄉農會總幹事吳政憲說，康乃馨一直很美麗，早期花價「不美麗」，當時鄉農會總幹事楊春枝（現任理事長）22年前開發康乃馨商品單枝包裝後賣給機關團體，不進一般消費市場，拉抬價格以紓解農民銷售壓力，一開始單枝花束售價15元，現今20元，訂購量3萬枝增至20萬枝，鄉農會人手有限只能包裝13萬枝，把7萬枝訂單轉交花卉產銷班出貨。

國內康乃馨種植面積約28公頃，產值約1億8千多萬元，彰化縣種植約26公頃，其中田尾鄉23公頃，占全國總面積80%，種植品種逾60種，鄉農會康乃馨康品包裝形式有單枝花束、多枝花束、捧花花束和花籃禮盒，以單枝花束銷量最高，顏色集中紅、粉紅、橘紅、紫紅。

彰化縣田尾鄉農會員工忙著包裝康乃馨花束。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會員工忙著包裝康乃馨花束。記者簡慧珍／攝影

母親節 農會 彰化縣

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