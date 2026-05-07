百年古蹟台中州廳活化工程進度過半 力拚今年9月重新開放

台中市政府耗資4.2億元，重新活化百年古蹟「台中州廳」，包含增建門廳、設置無障礙電梯、改善水電空調以及周邊環境綠美化，目前工程進度超過57%，完工後部分空間由文化局進駐作為辦公處所，其他空間則能舉辦展覽，預計9月中重新開放。

位於台中市西區民權路上的舊台中州廳建於1913年，1934年完工，一開始是日本時代台中州的行政中心，後成為台中市政府的辦公廳舍，2010年台中縣市合併之後，市政府的行政空間逐漸轉移到現在的新市政大樓，台中州廳則朝修繕改造成文化古蹟的方向推進。

市長盧秀燕上任後，2020年8月開始台中州廳活化的第一期工程，耗資約2.9億元，主要修繕建築物主體，2022年底完工；二期工程則要活化建物與周邊景觀，在建物北側新建門廳空間、電梯、廁所與機房，調整水電空調，並施作周圍綠美化與環境景觀照明，耗資4.2億元，去年7月開工。

民進黨議員黃守達、王立任等人日前關心台中州廳工程進度，黃守達表示文化局承諾2026年完工，市府也規畫今年舉辦邀請展，根據計畫5月就要展示設計施作等，8月啟動展覽，時程是否來得及？王立任強調，工程不能急於速成，要以市民與即將進駐的文化局同仁安全為重。

文化局長陳佳君回應，邀請展已經找到策展人，也開始初步規畫展覽物品，目前修復工程進度過半，預計8月10日文化局進駐、9月15日揭牌、9月19日開幕。

目前工程進度超過57%，已經進入關鍵收尾階段。台中市文化資產處長李智富本月5日率隊到工地督導，叮囑施工團隊落實工安規範，並對室內裝修祭出更高標準，要求全面採用F1等級的低甲醛系統板材，搭配完善的通風措施，確保未來進駐人員和觀展民眾的健康。

文資處補充，市府未來將台中州廳定位為「融入市民生活的公共文化空間」，兼具文化深度與公共共享價值，既喚起市民對過去台中州廳作為市府辦公廳舍的記憶，也希望以此帶動舊城區文化產業整合，促成城市的整體活化與再生。