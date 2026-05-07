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彰化37筆地籍清理土地將標售 最便宜16萬、最貴4千萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府目前公告今年第一次代標地清未釐清土地，底價最低在鹿港鎮文開段保存區土地。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府目前公告今年第一次代標地清未釐清土地，底價最低在鹿港鎮文開段保存區土地。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府代為標售今年第1批地籍清理未能釐清權屬土地，共有37標，其中最便宜的是鹿港鎮一筆僅1.17平方公尺土地，底價16萬3894元；最貴則是社頭鄉住宅區土地，底價高達4165萬4968元。縣府即日起公告至7月21日，6月29日起開放投標，並於7月22日上午開標。

縣府表示，這次標售的是「地籍清理」土地，主要是處理早年遺留下來的地籍問題，例如權利內容不完整、找不到所有權人，或與現行法令不符等情況。經過公告後，如果仍沒有人出面申請登記，除公共設施用地外，就會依法辦理標售。

其中，底價最低的是第34標鹿港鎮文開段860地號土地，位於都市計畫第二種保存區，面積只有1.17平方公尺，每平方公尺14萬80元；底價最高則是第35標社頭鄉仁雅段569地號土地，屬都市計畫住宅區，面積約736平方公尺，權利範圍全部，每平方公尺5萬6525元。

縣府提醒，本次不少土地已有占用情形，所有土地均按現況標售，不負責清除地上物或排除占用問題，未來若有拆除、訴訟或相關法律程序，都需由得標人自行處理，建議有意投標民眾事前先了解土地現況與使用情形，再評估是否投標。

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彰化縣政府目前公告今年第一次代標地清未釐清土地，底價最高在社頭鄉仁雅段住宅土地。圖／彰化縣府提供

鹿港 彰化 彰化縣

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