34道滑梯全台最「溜」！清水鰲峰山「谷溜遊戲場」今天啟用

趕在母親節前夕，位於台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用，親子遊憩新地標不僅園區占地30公頃，共設置34道溜滑梯，不僅數量更高居全國之冠，甚至是由她親自參與設計命名，要讓海線地區成為全台親子遊憩的最亮點。

盧秀燕表示，自己從小就喜愛玩溜滑梯，上任後便將特色溜滑梯列為「美樂地計畫」的改善重點；她細數台中的亮點公園，如太平馬卡龍公園擁有「全國最高」溜滑梯，而今日啟用的谷溜遊戲場則以「全國最多」取勝。

「谷溜」之名除方便好記，更展現場域特色，盧市長強調，此計畫總經費超過7千萬元，由市府全額編列，特別感謝議長張清照、副議長顏莉敏及地方議員的支持，讓這座兼具創意與森林意象的遊戲場順利完工，谷溜遊戲場在設計上更突破傳統框架，具備多項「全國唯一」特色，結合大樹意象與多層次攀爬結構，讓孩童如同穿梭森林，獨具特色的音樂溜滑梯， 滑行時會發出輕快旋律，提供視覺與聽覺的雙重享受。

建設局長陳大田指出，遊戲場設有長達28公尺的長距溜滑梯，滿足大孩子與成人的冒險心， 民眾可漫步高空步道於樹梢間呼吸芬多精，享受森林浴；同時全面導入通用設計，設置無障礙通道與緩坡，並完整保留現有喬木；同時針對台中炎熱的天氣，園區升級至「美樂地計畫3.0」，強化遮陽降溫設施，並設置氣候資訊板即時顯示溫濕度，守護親子健康。

盧秀燕並說，市府近年在海線投入超過百億的建設，如南山截水溝、中科西南向聯外道路等，帶動清水、沙鹿、梧棲人口創下新高；如今隨著「谷溜遊戲場」啟用，未來將串聯清水國兒運中心、港區藝術中心及三井OUTLET，形塑完整的「清水生活圈」，進一步帶動海線觀光與宜居動能。

台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影

台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影

台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影