快訊

立委質疑華視欠薪水向銀行融資 電視台發5聲明澄清

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

聽新聞
0:00 / 0:00

34道滑梯全台最「溜」！清水鰲峰山「谷溜遊戲場」今天啟用

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影
台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影

趕在母親節前夕，位於台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用，親子遊憩新地標不僅園區占地30公頃，共設置34道溜滑梯，不僅數量更高居全國之冠，甚至是由她親自參與設計命名，要讓海線地區成為全台親子遊憩的最亮點。

盧秀燕表示，自己從小就喜愛玩溜滑梯，上任後便將特色溜滑梯列為「美樂地計畫」的改善重點；她細數台中的亮點公園，如太平馬卡龍公園擁有「全國最高」溜滑梯，而今日啟用的谷溜遊戲場則以「全國最多」取勝。

「谷溜」之名除方便好記，更展現場域特色，盧市長強調，此計畫總經費超過7千萬元，由市府全額編列，特別感謝議長張清照、副議長顏莉敏及地方議員的支持，讓這座兼具創意與森林意象的遊戲場順利完工，谷溜遊戲場在設計上更突破傳統框架，具備多項「全國唯一」特色，結合大樹意象與多層次攀爬結構，讓孩童如同穿梭森林，獨具特色的音樂溜滑梯， 滑行時會發出輕快旋律，提供視覺與聽覺的雙重享受。

建設局長陳大田指出，遊戲場設有長達28公尺的長距溜滑梯，滿足大孩子與成人的冒險心， 民眾可漫步高空步道於樹梢間呼吸芬多精，享受森林浴；同時全面導入通用設計，設置無障礙通道與緩坡，並完整保留現有喬木；同時針對台中炎熱的天氣，園區升級至「美樂地計畫3.0」，強化遮陽降溫設施，並設置氣候資訊板即時顯示溫濕度，守護親子健康。

盧秀燕並說，市府近年在海線投入超過百億的建設，如南山截水溝、中科西南向聯外道路等，帶動清水、沙鹿、梧棲人口創下新高；如今隨著「谷溜遊戲場」啟用，未來將串聯清水國兒運中心、港區藝術中心及三井OUTLET，形塑完整的「清水生活圈」，進一步帶動海線觀光與宜居動能。

台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影
台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影

台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影
台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影

台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影
台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影

台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影
台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用。記者黑中亮／攝影

溜滑梯 盧秀燕 台中

延伸閱讀

更新遊具整體改造 汐止區站前廣場公園要封閉施工

舊社媽庇佑！北屯南興宮贈匾 盧秀燕報喜：這2校以廟命名今年首招新生

文大「青春童遊祭」打造樂園 真人夾娃娃機、氣墊滑梯登場

陳福海任期倒數232天拚政績 湖下海堤升級打造「觀夕新景點」

相關新聞

南投縣議員質疑名間焚化爐還沒定案「預算已一路開綠燈」 環局：購地費已編預算

南投縣名間焚化爐興建案，民進黨縣議員吳棋楠認為，縣府動用1億元環保基金購買焚化爐預定地，卻未經議會審議通過，另聯外道路也尚未取得水利署土地代管同意就先進行拓寬工程，批評縣府程序「邊做邊補」。

百年古蹟台中州廳活化工程進度過半 力拚今年9月重新開放

台中市政府耗資4.2億元，重新活化百年古蹟「台中州廳」，包含增建門廳、設置無障礙電梯、改善水電空調以及周邊環境綠美化，目前工程進度超過57%，完工後部分空間由文化局進駐作為辦公處所，其他空間則能舉辦展

彰化37筆地籍清理土地將標售 最便宜16萬、最貴4千萬

彰化縣政府代為標售今年第1批地籍清理未能釐清權屬土地，共有37標，其中最便宜的是鹿港鎮一筆僅1.17平方公尺土地，底價16萬3894元；最貴則是社頭鄉住宅區土地，底價高達4165萬4968元。縣府即日

34道滑梯全台最「溜」！清水鰲峰山「谷溜遊戲場」今天啟用

趕在母親節前夕，位於台中市清水區鰲峰山公園的全新「谷溜遊戲場」，今天上午在市長盧秀燕親自主持下正式啟用，親子遊憩新地標不僅園區占地30公頃，共設置34道溜滑梯，不僅數量更高居全國之冠，甚至是由她親自參

溪頭風倒紅檜重新再生 化身3402公尺排雲山莊交誼廳家具

國立台灣大學實驗林管理處將溪頭園區去年颱風丹娜絲吹倒的紅檜風倒木重新加工，製成桌椅運至海拔3402公尺玉山排雲山莊交誼廳使用，結合循環經濟與高山低碳運輸，展現國產材永續利用新模式。

南投人口跌破46萬　議員拋「育兒月領500」挑戰社福規畫

南投縣議員蔡銘軒今天質詢指出，南投人口已降至46萬人，少子化嚴重，建議縣府比照老人健保補助，針對0至6歲幼兒每月加發500元育兒津貼，估一年需1億800萬元。縣長許淑華表示，育兒津貼已納入整體社福評估

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。