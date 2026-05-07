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溪頭風倒紅檜重新再生 化身3402公尺排雲山莊交誼廳家具

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
排雲山莊交誼廳新設置紅檜桌椅，共15張長桌與70張圓椅，成為高山公共空間升級的一部分。圖／台大實驗林管處提供
排雲山莊交誼廳新設置紅檜桌椅，共15張長桌與70張圓椅，成為高山公共空間升級的一部分。圖／台大實驗林管處提供

國立台灣大學實驗林管理處將溪頭園區去年颱風丹娜絲吹倒的紅檜風倒木重新加工，製成桌椅運至海拔3402公尺玉山排雲山莊交誼廳使用，結合循環經濟與高山低碳運輸，展現國產材永續利用新模式。

為推廣國產優質木材應用並強化森林資源循環利用，台大實驗林管理處將溪頭自然教育園區內，因2025年7月颱風丹娜絲造成倒伏的紅檜人工林木材回收再製，經木材利用實習工廠重新加工後，轉化為高品質桌椅組。

相關家具4月29日正式進駐玉山國家公園管理處所轄、海拔3402公尺的排雲山莊交誼廳，共設置15張長桌及70張圓椅，提供登山遊客休憩使用，也成為高山場域導入國產材應用的示範案例。

台大實驗林管處指出，該批紅檜風倒木總材積約1.46立方公尺，透過再加工利用後，約可固定298.26公斤碳，除延續木材生命週期，也兼具碳保存與減碳效益，呼應循環經濟與淨零排放政策方向。

因排雲山莊位處高海拔且交通不便，大型無法拆解之桌板以直升機吊掛運送，其餘組件則由高山協作人員以人力背負方式逐件搬運上山，以降低整體碳足跡。台大實驗林木材利用實習工廠團隊4月28日至30日進駐現場，完成所有家具組裝作業。

台大實驗林與玉山國家公園管理處表示，此次合作不僅提升高山公共服務設施品質，也希望透過「風倒木再利用」案例，讓登山民眾理解森林資源循環利用與碳匯價值，進一步深化環境教育意義。

台大實驗林將溪頭風倒紅檜重新加工製成家具，運往海拔3402公尺的玉山排雲山莊使用，展現國產材循環再利用成果。圖／台大實驗林管處提供
台大實驗林將溪頭風倒紅檜重新加工製成家具，運往海拔3402公尺的玉山排雲山莊使用，展現國產材循環再利用成果。圖／台大實驗林管處提供

高山協作人員以人力背負方式將家具組件運抵排雲山莊，降低運輸過程碳足跡。圖／台大實驗林管處提供
高山協作人員以人力背負方式將家具組件運抵排雲山莊，降低運輸過程碳足跡。圖／台大實驗林管處提供

玉山國家公園 台大

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