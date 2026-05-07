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南投人口跌破46萬　議員拋「育兒月領500」挑戰社福規畫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣人口跌破46萬人，縣議員蔡銘軒主張應同步增加育兒支持，每個補貼500元育兒津貼，避免少子化持續惡化。圖／南投縣政府提供
南投縣人口跌破46萬人，縣議員蔡銘軒主張應同步增加育兒支持，每個補貼500元育兒津貼，避免少子化持續惡化。圖／南投縣政府提供

南投縣議員蔡銘軒今天質詢指出，南投人口已降至46萬人，少子化嚴重，建議縣府比照老人健保補助，針對0至6歲幼兒每月加發500元育兒津貼，估一年需1億800萬元。縣長許淑華表示，育兒津貼已納入整體社福評估，但仍須考量財政負擔與優先順序。

蔡銘軒說，南投目前已補助65歲以上長者每月823元健保費，另有重陽禮金、愛心卡及各類關懷據點等福利措施，但年輕家庭與兒童福利相對不足。他說，中央推「0到6歲國家一起養」政策，第一胎每月5000元、第二胎6000元、第三胎7000元育兒津貼，經費其實都來自中央，地方政府投入有限。

蔡銘軒說，許多年輕人不敢生孩子，主因就是養育成本過高。他以自己身為3個孩子父親的經驗指出，除了生活品質考量，多數家庭更在意育兒開銷壓力。他認為，老人福利需要年輕世代繳稅支撐，若少子化持續惡化，未來整體社福制度也將面臨挑戰。

他指出，目前縣府每年編列約3億元營養午餐補助，財源來自砂石疏浚出售盈餘，在少子化情況下，相關支出應已有下降空間，建議挪出部分經費投入育兒補助。依南投目前約1萬8000名0至6歲幼兒估算，每人每月加發500元，一年約需1億800萬元。

許淑華表示，近日議員陸續提出多項社福建議，包括疫苗補助、教師及消防人員福利等，整體估算增加支出已達70億至80億元。她指出，縣府近年逐步減輕債務壓力後，才有空間擴大社會福利，因此優先推動65歲以上長者健保補助。

她也強調，補助長者健保費，某種程度也是減輕年輕家庭負擔，因許多年輕人同時面臨「上有老、下有小」的照顧壓力。

對於育兒津貼議題，許淑華表示，縣府目前正全面檢討，包括育兒津貼、生育補助，以及軍公教體系人力穩定等方向都在評估中，但若各項福利同步推動，財政壓力相當龐大，仍需衡量優先順序。

她表示，縣府推動社福政策，希望朝「普惠式福利」方向規畫，而非僅限低收入戶，同時也會避免與鄉鎮市公所現行福利重複，未來將依整體財政狀況審慎評估。

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南投縣人口跌破46萬人，縣議員蔡銘軒主張應同步增加育兒支持，每個補貼500元育兒津貼，避免少子化持續惡化。圖／南投縣政府提供

南投縣 育兒津貼 南投

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