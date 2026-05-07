南投縣議員質疑名間焚化爐還沒定案「預算已一路開綠燈」 環局：購地費已編預算

南投縣名間焚化爐興建案，民進黨縣議員吳棋楠認為，縣府動用1億元環保基金購買焚化爐預定地，卻未經議會審議通過，另聯外道路也尚未取得水利署土地代管同意就先進行拓寬工程，批評縣府程序「邊做邊補」。

南投縣環保局長李易書表示，1億元購地費用已編列於114年度預算書，程序並無問題；聯外道路部分，也需先完成規劃等前置作業，後續才能申請土地代管。

吳棋楠表示，名間是全台重要茶鄉，茶葉種植面積約2200公頃，不能拿僅20多公頃茶區的台北木柵包種茶區旁也有焚化爐作為類比。他指出，農業部長陳駿季多次強調，特定農業區若要興建焚化爐將從嚴把關，若未來因土地變更問題導致焚化爐無法設置，縣府目前已投入的約1億5800萬元購地及規劃費用，恐淪為沉沒成本。

他也要求，環評範疇界定會議不應流於形式，應針對替代方案進行實質討論，而非只聚焦單一主方案。

縣議員沈夙崢則質疑環評會議地點安排不當。她表示，名間鄉長陳翰立多次建議將環評範疇界定會議改在名間舉辦，並願意協助提供場地，但環保局仍堅持選在南投市婦幼館辦理，導致不少農民需在農忙期間長途往返，形同提高參與門檻，「有壓制反對聲音之嫌」。

至於外界質疑特農區變更爭議，李易書指出，屏東、嘉義均有特農區土地變更設置焚化設施前例可循；而選擇在縣立婦幼館舉辦環評範疇界定會議，則是考量名間地區缺乏可容納200人以上的合適場地。

李易書也強調，範疇界定會議雖以主方案討論為主，但縣府提出的30多個替代方案都將納入後續評估。