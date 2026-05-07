影／鼠輩亂竄 這婦人門口堆成垃圾山 清潔隊清出3公噸回收物

彰化縣和美鎮一名67歲林姓婦人長期在住家門口堆放大量資源回收物，紙箱、雜物堆成小山，影響通行外，也引來老鼠四處竄動，居民抱怨多年卻始終未改善。彰化縣環保局今天會同和美鎮清潔隊執行強制清除，共清出近3公噸回收物，除了依廢棄物清理法裁罰6000元外，另須負擔約1萬1000元代清運費。

今天上午清潔隊出動3輛資收車及9名人力前往現場，不過林婦見到清潔人員開始搬運時情緒激動，不斷喊著「不要拿我的東西」，一度阻擋作業，警方到場後先將她帶離現場。據了解，林婦眼見多年堆積的回收物被清走，情緒相當激動，甚至差點昏倒。

和美鎮清潔隊表示，今天總共清出3車回收物，重量約2910公斤，因多為紙板、塑膠等體積大但重量較輕的物品，清運相當費工，換算車輛與人力成本，代清理費約1萬1000元。

彰化縣環保局指出，林婦先前被要求限期於5月5日前改善，但遲遲未清理，6日複查時現場依舊堆滿回收物，因此認定連續違規，依法裁處最高6000元罰鍰，今天並啟動代履行程序，由和美鎮清潔隊協助清除。

清潔隊也指出，林婦居住的房屋為家人所有，門前堆置區域則是建商當年預留的巷道空間。林婦入住後開始大量囤積回收物，鄰居多年來飽受困擾。包括去年1月、4月、7月，以及今年1月，都曾進行強制清運，今天已是近兩年來第5次執行。

縣議員賴清美表示，林婦是她長期關心的個案，過去曾協助支付罰鍰。她提到，鄰居普遍懷疑婦人有囤積習慣，常撿回收到深夜，希望衛生單位能協助醫療與安置問題。附近居民則說，長年擔心老鼠與環境衛生問題，如今終於清除，「至少不用再每天看到垃圾山了。」