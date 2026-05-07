中捷綠線延伸串聯中彰 送交部審議

台中捷運綠線延伸計畫擬向北延伸至大坑、向南銜接彰化，成為區域發展關注焦點。台中市政府今年二月已將綜合規畫與環境影響說明書一併提送交通部審議，後續仍待行政院核定，預估核定後約九年完工通車。

捷工局指出，綠線延伸全長約十點零四公里，採全高架設計，規畫設置八座車站，其中北段自舊社站（G03）延伸至大坑，設置兩站；南段自高鐵台中站（G17）延伸至彰化市區，銜接台鐵金馬站，共設六站，完工後將串聯中彰共同生活圈。

捷工局長蘇瑞文表示，延伸線具三大效益，包括縮短台中與彰化通勤時間、促進中彰生活圈整合；改善大坑交通條件，帶動觀光發展；以及分散北台中車流，紓解松竹路等主要道路壅塞。

捷工局說明，該計畫已於二○二四年一月獲行政院核定可行性研究，市府隨後完成綜合規畫技術服務發包，並同步推動環評與都市計畫變更作業，去年已完成綜合規畫期末報告審查及多場公聽會，今年二月廿六日正式送交通部審議。

不過，彰化端目前尚未完成東區擴大都市計畫變更。

蘇瑞文指出，原則上南北段將同步動工，若彰化進度未及，大坑段不排除先行施工，以加速推動整體建設。

房地產業者指出，延伸線議題帶動北屯大坑、烏日及彰化地區房市預期，價格已部分反映捷運利多；此外，松竹路與烏日中山路長期壅塞，彰化通勤族眾多，未來若納入捷運生活圈，有望實現三十分鐘內抵達台中市中心，提升生活便利性。

綠線延伸計畫後續仍須完成綜合規畫審議與行政院核定，且彰化端都市計畫變更與中央預算撥付進度，將是影響動工與通車時程的關鍵因素。