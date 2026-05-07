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南投查獲非法倒廢料 清理費逾5180萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投地檢署查出有業者將重達二點八萬公噸的營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過一六○○平方公尺，估清理費恐逾五一八○萬元。圖／南投地檢署提供
南投地檢署查出有業者將重達二點八萬公噸的營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過一六○○平方公尺，估清理費恐逾五一八○萬元。圖／南投地檢署提供

南投地檢署查出有業者將重達兩萬八千餘公噸的鋼筋等營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過一千六百平方公尺，約四百八十坪，粗估清理費逾五千一百八十萬。檢方偵結，依違反廢清法對涉案廿二人提起公訴。

南投縣環保局表示，該案是由該局人員發現移交檢方調查破獲，後續除依廢棄物清理法將行為人送辦外，也將要求行為人提出環境復原計畫，並負擔環境復原費用，未來將持續與檢警、水利及相關單位強化合作，防堵類似環保犯罪再度發生。

檢方指出，張姓男子違法提供位在南投鹿谷鄉的土地，讓郭姓業者及多名司機在二○二四年四、五月間，載運來自北部工地夾雜鋼筋、瀝青、混凝土塊、水管、塑膠布及紐澤西護欄等廢棄物土方，並進行不法回填等行為。

經查，以郭姓業者為首的不法回填廢棄物集團，陸續將重達兩萬八七九○點五公噸的營建廢料，運至現場非法傾倒、回填並堆置，再以土餅及級配覆土掩蓋，不法回填面積約一六三二點一一四平方公尺，並扣押作案曳引車共八輛。

檢方表示，由於非法回填堆置規模龐大，調查發現涉案人數眾多，且清除費恐達五一八○萬七六○○元，為防止犯罪事態擴大，當場扣押作案車輛；全案偵查終結，依違反廢棄物清理法等罪對張姓、郭姓被告等廿二人（含兩家法人公司）提起公訴。

廢棄物 南投

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