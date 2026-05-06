佛光山開山60周年 僧團托缽行腳台中為世界祈福

為慶祝佛光山開山60周年，佛光山舉辦「2026年傳授國際萬佛三壇大戒」行腳托缽托缽祈福活動，今天抵達台中，百餘位行腳僧從西屯區永安國小啟程，沿福雅路、福順路、福裕路行進，全程約2公里，最終抵達佛光山惠中寺止步回向，並舉行祈福儀式。

為了迎接百餘位行腳僧行腳，沿途香案隨處可見，市民們準備茶水熱情迎接，除有102歲長者，還有三代同堂家庭及小嬰兒等候；福華飯店總經理徐國書也帶領23位員工擺設香案，場面熱鬧。

在起步儀式中，台中市民政局副局長彭岑凱到場，他感謝佛光山以慈悲照顧大眾，並引用星雲大師開示指出「缽」象徵福田，透過法師行腳讓信眾種下善因，為社會帶來和平與國家興旺。

佛光山心保和尚也親臨現場慈悲開示，勉勵信眾修持一顆不隨外境變化而起伏、不生分別心的自性。他指出，行腳托缽正如修行，不論晴雨或個人感受，皆須堅持目標走下去，這正是將修行落實於生活的具體展現。

西屯區永安國小校長徐大偉表示，學校與佛光山因「佛牙舍利」結緣於15年前，他榮幸能帶領學校參與這場睽違多年的盛會，共同為社會祈福。

佛光山中區總住持覺居法師提到，修行的核心在於安住當下，無論面對嚴寒大雨或酷熱烈日，僧眾與信徒皆展現了堅定的信仰與誠心。此次活動經過數月籌備，成功走入社區並獲得當地民眾的熱情響應，為地方帶來平安與祝福。