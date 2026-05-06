聽新聞
0:00 / 0:00
台中市惠中路老舊破損 立委廖偉翔：改善的設計費有了
台中市惠中路及文中路社宅周邊，以及惠文高中、惠文國小一帶人行動線不佳、道路鋪面老舊破損，對學童與居民通行安全造成影響，立委廖偉翔邀集國土管理署、台中市政府會勘後，今表示規畫設計費昨已獲內政部國土署核定。
廖偉翔指出，核定包含「南屯區惠文高中及國小校園周邊改善工程」382萬元，以及「惠中路與文中路社宅周邊改善工程」273.4萬元，總共655.4萬元，將優先辦理整體規劃設計作業。
他說，未來設計將著重在人行道空間優化與路口安全改善，同時也會針對既有鋪面進行全面檢討與翻新，並納入電纜地下化等整體市容改善措施。另外，也將整合自行車道、巷道與騎樓空間，讓步行環境更加友善安全。
後續仍將持續向中央爭取工程經費，並要求台中市政府加速設計與發包作業，讓學童與居民都能擁有一條安全、安心的回家之路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。