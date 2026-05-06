台中市惠中路老舊破損 立委廖偉翔：改善的設計費有了

台中市租屋族龐大，今年到四月底已逼近廿二萬件申請租金補貼。中央雖有舊案帶入新案審查政策，不過資料如有變動，仍需人工複檢，導致審查塞車，地方建議中央應優化核發系統以加速審查，避免耗費大量人力，還引發民怨

2026-05-06 00:00