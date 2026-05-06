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台中市惠中路老舊破損 立委廖偉翔：改善的設計費有了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市惠中路一帶道路老舊破損，設計改善經費有了。圖／廖偉翔提供
台中市惠中路一帶道路老舊破損，設計改善經費有了。圖／廖偉翔提供

台中市惠中路及文中路社宅周邊，以及惠文高中、惠文國小一帶人行動線不佳、道路鋪面老舊破損，對學童與居民通行安全造成影響，立委廖偉翔邀集國土管理署、台中市政府會勘後，今表示規畫設計費昨已獲內政部國土署核定。

廖偉翔指出，核定包含「南屯區惠文高中及國小校園周邊改善工程」382萬元，以及「惠中路與文中路社宅周邊改善工程」273.4萬元，總共655.4萬元，將優先辦理整體規劃設計作業。

他說，未來設計將著重在人行道空間優化與路口安全改善，同時也會針對既有鋪面進行全面檢討與翻新，並納入電纜地下化等整體市容改善措施。另外，也將整合自行車道、巷道與騎樓空間，讓步行環境更加友善安全。

後續仍將持續向中央爭取工程經費，並要求台中市政府加速設計與發包作業，讓學童與居民都能擁有一條安全、安心的回家之路。

台中市 廖偉翔 人行道

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