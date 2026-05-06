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影／南投縣政府組織再調整 擬成立交通、勞青2局處

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華6日表示，考量交通、青年業務繁雜，縣府擬再進行組織調整成立「交通處」、「勞工青年處」。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華6日表示，考量交通、青年業務繁雜，縣府擬再進行組織調整成立「交通處」、「勞工青年處」。記者賴香珊／攝影

南投縣政府考量交通、青年業務繁雜，擬組織調整擴編為「交通處」、「勞工青年處」，縣議員則建議新設「運動發展處」，縣長許淑華說，若允許將優先成立交通處，最快明年7月成立，並持續向中央爭取增加科室及員額，以利增設勞青處。

為加強青年事務、交通環境發展，縣府前年將工務處交通科升格為交通工程及管理所，並新設青年發展所，唯兩所業務繁雜，且社會及勞動局中的勞政與青年事務較相近，縣府規畫進行組織調整，評估將兩所擴編為「交通處」、「勞工青年處」。

縣議員沈夙崢今於縣議會總質詢上指出，政府提倡全民運動已成立運動部推動相關政策，而南投縣推動興建全民運動館，可預見未來營運及管理事務龐雜，縣府可評估新設「運動發展處」，以利後續運動場域維管、體育政策推廣及活動辦理。

縣長許淑華說，中央雖已同意南投縣增加單位，但縣府組織規定能有21局處及80科室，並有總員額限制，而一個局處至少需3個科才能有效運作，但若僅是增加主管，無實際人力形同虛設，為此盤點各局處科室人力規畫進行組織調整。

許淑華進一步表示，無論是成立勞青處或其他單位，都需中央同意增加員額與科室編制，才有可能擴編。縣府正盤點縣府各局處單位，優先整併業務並騰出必要人力；倘若人力許可，縣府以成立交通處為第一優先，最快明年7月成立。

而運動、青年、社政及勞政調整則列為組織調整的第二階段，縣府除了盤點既有縣府人力，也將持續向中央爭取增加科室及人事員額，以利增設其他局處，並盼透過組織優化減輕同仁壓力，讓各項民生業務獲得更專業的支持。

南投縣政府縣政大樓。本報資料照
南投縣政府縣政大樓。本報資料照

南投縣 南投 青年

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