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南投環保局估焚化爐蓋好後 全縣垃圾燒完需25年

中央社／ 南投縣6日電

南投全縣1天約產生265公噸垃圾，縣府擬蓋日處理量500公噸焚化爐引外界質疑。環保局長李易書說，完工後估以14年消化堆置垃圾，加上挖燒掩埋垃圾，估逾25年都在處理縣內垃圾。

南投縣沒有垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，全縣垃圾堆積約31萬公噸，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理及再生能源中心，財政部國有財產署去年3月有償撥用7.5公頃「特定農業區」國有地給南投縣政府，縣府後續需向農業部申請農地變更。

民進黨南投縣議員沈夙崢今天在南投縣議會縣政總質詢關心環境影響評估範疇界定會議召開地點、南投縣垃圾減量，南投縣政府環境保護局長李易書答詢表示，環保局配合各鄉鎮市公所持續執行破袋稽查、資源回收，南投縣資源回收率目前為非六都縣市中排名第4名。

有關焚化爐未來運作量能，李易書說，焚化爐設計500公噸處理量，因此擬以500公噸運作，目前南投縣內1天約產生265公噸垃圾，另有31萬公噸堆置垃圾，焚化爐蓋好、6年後估累積逾40萬公噸，預計以14年時間消化堆置垃圾，接下來開挖、活化各鄉鎮市舊有掩埋場，挖出垃圾燒除，估超過25年時間都在處理縣內垃圾。

沈夙崢也質疑，環保局為規避監督，拖延、不提供議員索資，她的團隊行文環保局索資卻不回文、要資料給一半，面對議員索資應儘速提供，讓資訊透明化，封鎖消息、限制資訊取得，只會使環保政策推行越來越慢，環保局應努力拿出誠意，重拾民眾的信任。

沈夙崢表示，這幾次辦理環境影響評估範疇界定會議，民眾看不到環保局溝通誠意，只看到李易書對民眾、學者、環保團體強硬態度，忽視各界對焚化爐、範疇會議程序、地點的疑慮，試圖強行推進會議進度，使縣民對縣府處理焚化爐的形象及信任一落千丈。

南投縣 南投 焚化爐

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