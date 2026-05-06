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彰化員林黃金帝國大樓拆除近尾聲 最快下半年招商

中央社／ 彰化6日電

彰化員林市黃金帝國大樓即將進入拆除尾聲，彰化縣政府於29日前辦理公開評選實施者招商案文件草案公開閱覽，最快下半年招商，將重建為住商大樓。

黃金帝國於1991年落成，位於台鐵員林車站前精華地區，曾設購物商場、美食街、電影院與溜冰場等，為員林代表性地標，但921震災後結構受損，且長期缺乏管理、產權複雜，許多空間閒置，縣府編列總經費新台幣8100萬元拆除。工程範圍涵蓋黃金帝國、東側公有宿舍群，為彰化首宗公辦都市更新案。

縣府去年3月先拆公有宿舍群，4月起開拆黃金帝國，預計今年第3季拆除完成。黃姓在地居民表示，高樓變平地，視野也變遼闊，轉變令他不太習慣，但很期待未來新面貌能為地方注入活力。

彰化縣建設處表示，此案採「政府先行強制拆除，同步啟動都更先期規劃」雙軌併進策略，公開閱覽主要為貼近市場需求及了解潛在申請人建議，彙整資料後如送審通過，預計最快下半年正式啟動招商。

根據公開閱覽文件，為延續員林車站周邊商業軸帶，帶動舊市區再生，該案應配置商業空間，並提供居住空間，增加都市生活機能多元性，公益設施包含派出所、社區式長照機構與托嬰中心、勞工處教學空間與調解室、藝文展覽空間等。

員林 彰化 彰化縣

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