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彰化和美衛生所暨長照衛福大樓動土 打造全齡照護據點

中央社／ 彰化6日電

彰化和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，彰化縣長王惠美說，工程為複合式長照衛福大樓，設有日照中心及育兒親子館等設施，服務嬰幼兒及長者，照顧各年齡層需求。

彰化縣政府上午舉行「和美鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土典禮」，王惠美及和美鎮長林庚壬等人出席，共同執鏟動土。

王惠美致詞時說，動土興建的長照衛福大樓為地下1層、地上6層，建築物面積達1267坪。地下1層為停車場及機房、地上1樓及2樓為衛生所及不老健身房、3樓公設民營托嬰中心及社福中心、4樓日間照顧中心及失智據點、5樓育兒親子館、6樓設有老人健康促進空間，服務嬰幼兒到長者，完整涵蓋各年齡層照顧需求。

王惠美表示，因應人口快速老化，縣府積極布建長照衛福據點，目前已布建52處，完工41案；至於老幼共融的長照衛福大樓，位在二林、芳苑、竹塘、大城、員林及北斗的大樓都已啟用，埤頭及鹿港二期的衛福大樓則準備啟用，這些建設不僅減輕家庭的照顧負擔，也讓年輕人能無後顧之憂安心打拚。

王惠美 長照 彰化

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