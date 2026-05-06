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2026南投百K自行車小鎮漫遊啟動

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

將邁入第4年的南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，5日在縣府一樓大廳舉辦宣傳記者會，南投縣副縣長王瑞德邀請全國鄉親來南投漫遊，透過騎車享受低碳深度旅遊，感受南投全縣13鄉鎮市小鎮風光與土地的溫度。

王瑞德副縣長表示，今年南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動擴大辦理至全縣13個鄉鎮市，包括了1場百K主題活動、8場小鎮漫遊、3場兒童滑步車活動，內容更加多元豐富，加上南投為丘陵地形，地勢起伏多變，最適合騎乘自行車進行永續低碳及深度文化旅遊。

王瑞德副縣長指出，今年活動將首度騎進仁愛鄉，並將結合建大盃台灣KOM夏季塔塔加挑戰賽，路線中還有中寮鄉知名的泡麵土地公，及今年最新開幕的九九峰氦氣球樂園，而廣受好評的集集鎮、竹山鎮及南投市經典路線亦將持續登場，其中集集場次活動更將路線延伸至鹿谷鄉，希望透過自行車慢旅的方式，帶領民眾深度認識南投。

南投縣府觀光處說明表示，6月12日(五)在集集武昌宮出發的建大盃台灣KOM夏季塔塔加挑戰，途經水里鄉後進入信義鄉爬升至塔塔加；6月13日(六)則規劃集鹿雙城綠意壯遊，亦由集集武昌宮出發，經集鹿大橋至茶園之鄉鹿谷鄉，再繞行集集攔河堰、綠色隧道後再至集集小鎮巡禮；7月4日(六)規劃仁愛原鄉部落環騎，由仁愛鄉公所出發，經春陽部落、精英部落、都達部落、德鹿谷部落，可體驗部落生活及品嚐山巔的大地餐桌，預計規劃2日遊之騎乘。

7月25日(六)舉辦南投旅遊百K自行車活動，由中興新村國史館臺灣文獻館出發，路線行經南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮、名間鄉共8鄉鎮市。同日亦規劃南投市美食古蹟騎遊及兒童滑步車賽，同樣由國史館臺灣文獻館出發，繞行樹德半山夢工廠及南投市區，適合親子與休閒騎乘族群。

而8月22日(六)的草屯九九翠嶺騎跡，將由今年新開幕的九九峰氦氣球樂園出發，途經鳥嘴潭人工湖及陳府將軍廟；8月23日(日)則規劃中寮秘境祈福探索，由泡麵土地公所在地之中寮鄉石龍宮出發，經龍眼林、龍鳳瀑布、天鷹嶺觀景台、法華山金龍寺；9月5日(六)規劃竹山巷弄單車漫遊，由竹山鎮克明宮出發，沿下坪自行車道途經下坪自然教育園區及小黃山風景區。

縣府觀光處表示，透過自行車低碳永續的方式，穿梭在城鎮間，一覽山城水色，浸染在地的人文風情，補給當地美食後，再繼續馳騁於輕快的道路上，歡迎所有參加「2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」的自行車同好朋友，帶著輕鬆尋遊的心情，放慢腳步探索南投。

聚傳媒

南投 南投縣 自行車

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