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彰化全縣唯一戲院員林影城整修暫停營業 民眾急喊：要回來啊！

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市的員林影城是彰化縣僅存的戲院，業者公告從本月4日開始整修，最晚6月就會整修完成，重新營業。記者林宛諭／攝影
員林市的員林影城是彰化縣僅存的戲院，業者公告從本月4日開始整修，最晚6月就會整修完成，重新營業。記者林宛諭／攝影

彰化員林市的員林影城是全縣僅存的戲院，近日業者公告將從本月4日開始整修，暫停營業，讓民眾大為緊張，直呼「要回來啊!」，業者表示，最晚6月就會整修完成，恢復營運，且把大家「點菜」的「名偵探柯南」動畫片海報先貼上網，讓民眾稍微安心。

設在員林市綜合市場3樓的員林影城4月即在臉書官網公告5月4日起將進行整修更新，想看電影的朋友把握施工前來觀賞，也表示將依工程進度快慢，再決定重新營運時間，最遲會在6月份恢復營運。

不過公告一出，也讓民眾擔心影城營運狀況，有民眾留言「要回來啊!」，也有民眾開始期待整修後的影城，並點菜想看的電影，包括「名偵探柯南-高速公路的墮天使」、「魔法少女小圓劇場版」、「穿著Prada 的惡魔2」。

員林影城小編也回覆表示，「穿著Prada 的惡魔2」因為正值整修期，所以不會播映，不過官網這二天已po上「柯南」和「驚聲尖笑」等片海報，表示整修完，將會陸續上映。

彰化縣彰化市在新冠疫情過後，彰化大戲院於2022年1月結束營業，台灣大戲院在2023年12月暫停營業，北彰化民眾要看電影得去台中市，全縣只剩南彰化員林市還有影城，員林早期戲院極盛時期最多有5家戲院，現在僅存一家。

員林一名媽媽表示，不僅她小時候常跟家人到影城看電影，現在也常帶小孩進影城看電影，這些都是難忘的親子時光，希望影城可以一直經營下去，她也期待影城重新開張後，要帶孩子來看「柯南」。

員林市的員林影城是彰化縣僅存的戲院，業者公告從本月4日開始整修，最晚6月就會整修完成，重新營業。圖／取自員林影城官網
員林市的員林影城是彰化縣僅存的戲院，業者公告從本月4日開始整修，最晚6月就會整修完成，重新營業。圖／取自員林影城官網

員林市的員林影城是彰化縣僅存的戲院，業者公告從本月4日開始整修，最晚6月就會整修完成，重新營業。記者林宛諭／攝影
員林市的員林影城是彰化縣僅存的戲院，業者公告從本月4日開始整修，最晚6月就會整修完成，重新營業。記者林宛諭／攝影

彰化 員林 柯南

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