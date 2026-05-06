鹿港高中東側通學道路工程今動土 可打通到鹿港運動館間的動線

彰化縣政府為改善鹿港高中周邊交通，打通與鹿港運動館間的動線，共動用4600萬元開闢鹿港高中東側通學道路新闢工程，北起鹿西路與省中街路口，全長約230公尺，道路總寬15公尺，今天由縣長王惠美主持開工儀式，預定今年年底完工。

王惠美表示，這條通學道路全路段東西側各別設置寬1.8 公尺及2.5公尺的實體人行道，以確保師生與鄉親的通行安全。道路連結鹿港運動館以提升休閒機能，未來更規劃銜接停車場，優化整體交通環境。完工後，將有效串聯媽祖路、鹿西路，並對接台61線、台17 線及鹿港市區，讓路網更加便捷，對區域通勤或觀光發展都有極大助益。

議員施佩妤代表致詞表示，感謝王縣長細心規劃，在停車場、全民運動中心、壘球場陸續完成後，再把交通的任督二脈打通，就能串聯整體生活圈，這條通學道路打通後，會對鹿港生活圈將有很大幫助，引領鹿港越來越好。

鹿港鎮長許志宏表示，這條通學道路將讓學子方便通行，造福周遭交通更加便利。

工務處表示，鹿港是彰化重要的文化觀光重鎮，擁有鹿港天后宮、鹿港老街及台灣玻璃館等知名景點，每年吸引大量遊客前來。此次道路開闢將串聯觀光動線，提升遊客進出便利性，進一步帶動地方發展。