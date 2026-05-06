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中捷綠線延伸彰化大坑綜合規畫送交部審查 預計核定後9年完工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中捷綠延伸線向北延伸大坑、向南延伸彰化，中市府今年2月底提送綜合規畫和環說書到交通部審議，預計通過政院核定後9年完工。圖／台中市政府提供
中捷綠延伸線向北延伸大坑、向南延伸彰化，中市府今年2月底提送綜合規畫和環說書到交通部審議，預計通過政院核定後9年完工。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸計畫預計向北延伸到大坑、向南連接彰化，市府去年完成期末報告審查與環境影響說明書，今年2月底一併提送交通部審議，預計獲得行政院核定後9年完工通車。綠延伸線共8站、長約10公里，通車後將串聯中彰共同生活圈。

捷運工程局表示，綠線延伸線全長10.04公里，南北兩段全採高架設計，設置8座車站，北段從舊社站G03延伸到大坑，共2站，南段從高鐵台中站G17延伸到彰化市區，連接台鐵金馬站，共6站；北段將串聯大坑區的登山與觀光資源，南段則強化區域交通。

捷工局長蘇瑞文指出，綠延伸線有三大效益，第一，有效縮短台中與彰化的通勤時間，整活中彰生活圈；第二，改善大坑地區的交通，吸引更多觀光人潮，帶動地方經濟；第三，透過軌道運輸分攤北台中的車流，紓解松竹路與周邊道路壅塞。

捷工局表示，綠線延伸大坑彰化計畫2024年1月底獲得行政院核定可行性研究，市府6月完成綜合規畫技術服務案決標，同步推進環評、都市計畫變更等，去年完成綜合規畫期末報告審查，也舉辦多場公聽會、座談會，並依法完成環境影響評估調查、公開說明與審查，今年2月26日送交通部審議。

目前綠線延伸彰化的部分，彰化縣府尚未完成部分區域的都市計畫變更。蘇瑞文表示，原則上綠延伸線南北兩段會一起動工，若彰化部分真的來不及，大坑段會先動工，力求盡早完工通車，促進中彰通勤與大坑觀光發展。

彰化 台中 台中捷運

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