員林幸福巴士 新路線又流標 舊約延至6月

彰化縣員林市幸福巴士原訂五月起上路新路線，因發包流標，市公所改與原承包業者協商延長合約至六月，避免再次停駛；同時檢討路線規畫，近期將調整後重新招標。市公所表示，新路線仍以提升通學便利性為核心原則。

目前員林市配置兩輛幸福巴士，皆自東區發車，分行南區與西區，每月約一萬人次搭乘。因民眾反映偶有空車情形，市公所檢討後，調整為一輛行駛固定路線，另一輛改採預約制，以提升運能效率。

預約制開放社區、社團及機關申請；固定路線則整併既有兩線，納入通學需求，停靠點調整為鄰近學校，包括員林高中、靜修國小、明倫國中、員林家商及員林農工等，提供學生通勤選擇。原有市公所、火車站等洽公與交通節點維持停靠。

市公所指出，此次招標流標，推測與業者評估新路線收益偏低有關，將在不影響通學便利的前提下調整路線，提高投標誘因。

員林市幸福巴士自二○二二年四月試營運，初期每月約兩千人次，後續透過路線優化，平日以通勤、就醫、就學需求為主，假日結合觀光，運量提升至每月約一萬人次。二○二四年底合約屆滿後一度停駛，期間歷經十一次流標，至去年五月完成發包、十月恢復營運。

目前彰化縣共有八個鄉鎮市推動幸福巴士，其中員林市與芳苑鄉採自籌經費營運；竹塘、永靖、溪州部分由交通部補助；大村鄉、和美鎮已於去年啟動服務，埔心鄉則由地方企業及宮廟捐贈車輛投入營運。