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租補核發系統卡卡 地方促中央優化

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中市租屋族龐大，今年到四月底已逼近廿二萬件申請租金補貼。中央雖有舊案帶入新案審查政策，不過資料如有變動，仍需人工複檢，導致審查塞車，地方建議中央應優化核發系統以加速審查，避免耗費大量人力，還引發民怨。

台中市人口數已突破兩百八十六萬人，二○二二年中央審查時核定案件約四萬四千餘件，二○二五年底申請量激增到廿四萬件；今年截至四月底，已逼近廿二萬件，居均全國第一。

台中市住宅處指出，台中申請租金補貼案件成長主因城市發展人口移入，部分民眾若未購屋，符合資格就會申請租金補貼。租金補貼為年度辦理，申請案件每年皆須重新申請，雖有舊年度核定案件於新年度自動帶入的便民措施，但申請人所得、財產資料、弱勢身份等皆須重新查調。

今年中央更修正作業規定，嚴格要求租賃建物的合法性，增加門牌、地政與稅籍資料核對，並非所有舊案帶入案件都合乎規定，增耗審查時間。

住宅處提到，租補遲未入帳，主因包括帳戶非本人、存摺封面模糊、地址寫錯、資料變動未更新等，一旦租約異動，就需跨機關資料比對，但目前停留在人工複檢，加上台中案量多，每年都耗費龐大人力，去年審查人力一百零一人，今年增至一百一十二人仍吃緊。

住宅處指出，中央系統自去年九月起，資料查調功能多次發生異常，包含查詢延遲、查詢失敗等情形，建議中央提升系統穩定度，並導入 ＡＩ系統優化核發流程，再由人工複檢查對，一則減輕人力負擔，另可加速審查核發。

租金補貼 台中 台中市

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