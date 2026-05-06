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案量太大 台中租屋族：租補審核等3個月

聯合報／ 記者余采瀅陳俊智張曼蘋／連線報導
台中市申請租金補貼案近廿二萬件，全國最多，但有民眾抱怨申請三個月，還沒領到補貼，都發局將加派人力審查。記者陳秋雲／攝影
台中市申請租金補貼案近廿二萬件，全國最多，但有民眾抱怨申請三個月，還沒領到補貼，都發局將加派人力審查。記者陳秋雲／攝影

中央推動「三百億元中央擴大租金補貼專案」，台中市今年因案件量全國最多、近廿二萬件，審查塞車，有民眾抱怨申請三個月還沒領到補助，議員批評審查速度拖又慢，中市住宅處表示已加派人手，最慢五月中旬完成。桃園市案量逾十一點五萬件，未發現核定後延遲撥款。內政部國土署表示，每筆申請都須審查作業，先送的就先審，權益不會受損。

民進黨中市議員陳淑華表示，台中租屋需求長期偏高，近年租金漲幅明顯，房租占物價指數比重高達四分之一，已成為民眾主要生活壓力來源。然而市府審查租補進度緩慢，有民眾反映申請三個月仍未通過，要求全面檢討流程、加速核定。

民進黨議員林德宇則指出，近期接獲陳情，民眾送件後需補件卻無法順利聯繫承辦單位，擔心影響撥款時程。他批評，租補原為減輕負擔的政策，卻因行政效率不彰、對接困難，反而加劇民怨。

一名台中租屋族李先生表示，每月房租逾兩萬元，經濟壓力沉重，補貼遲未入帳影響資金調度，希望市府加快進度，別讓「小確幸」變成「新負擔」。

台中市都發局長李正偉說明，今年案件量達二十一萬九千多戶為全國最多，目前審核通過有十八萬八千六百廿五件。

他說，中央現採舊案直接轉入新制，由系統分批帶入地方審查；但去年相關資料至九月才陸續下放，較往年延後，壓縮審查期程。市府已加派人力處理，預計最慢五月十五日完成審查，後續會檢討作業流程。

桃園市住宅發展及都市更新處指出，目前已經審核通過約九點九萬件，待審還有八千二百六十三件，另有六千零五十二件因為資格不符退回，並無審查過關卻遲發補助的情形。

市府表示，已投入約五十名審查人力，並依規定於三個月內完成審查後報請中央撥款；若以二月申請為例，民眾最快六月可一次領取二至六月補助，之後改為按月撥付。

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