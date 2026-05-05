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布農族運動會信義鄉圓滿落幕 為地方帶來另類觀光商機

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
這不只是競技場上的較量，更是一場跨越距離、凝聚族群、真正「回家」的相聚。信義鄉公所／提供
這不只是競技場上的較量，更是一場跨越距離、凝聚族群、真正「回家」的相聚。信義鄉公所／提供

南投縣信義鄉公所主辦的「115年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽(全國布農族運動會)」圓滿落幕，本屆活動以「布分你我 義起回家」為主軸，橫跨南投、高雄、台東及花蓮四縣市，邀集來自全台9個布農族主要聚居地區共同參與，不但吸引大批族人返鄉相聚，也為地方帶來另類觀光商機。

本次參與的鄉區包括南投縣信義鄉、南投縣仁愛鄉、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、台東縣延平鄉、台東縣海端鄉、台東縣長濱鄉、花蓮縣卓溪鄉及花蓮縣萬榮鄉，透過跨縣市的交流與參與，充分展現布農族文化的延續與族群凝聚力。

活動內容融合了布農族傳統祭儀展演與現代體育競技，除射耳祭等文化展演外，亦規劃傳統技能競賽及籃球、排球、田徑等多元賽事，透過文化與運動並行的形式，讓族人於競技之中延續文化記憶，深化族群認同，形成年度最具代表性的族群盛會之一。

信義鄉公所表示，此次運動會不僅是體育競賽，更是一場「回家」的文化行動。透過活動讓散居各地的族人再次回到山林、回到文化的起點，在彼此交流與互動中，凝聚族群情感，展現布農族團結互助的精神。

活動首日晚間，盛大舉辦「選手之夜」，邀請全世煌、阿布絲、金夢庭、薩皿安、谷俊恩、謝英雄及全凱傑等原住民歌手接力演出，以音樂串聯情感、以歌聲喚起文化記憶，打造屬於布農族的團聚時刻。

此外，活動期間亦規劃農特產品及文創市集，結合在地農產與文化創意商品展示，讓參與民眾在觀賽之餘，也能深入體驗信義鄉特色產業與布農族文化魅力，進一步帶動地方觀光與經濟效益。

信義鄉公所表示，來自全台各地的民眾熱情參與活動，在山林之間感受文化、運動與情感交織的年度盛會。這不只是競技場上的較量，更是一場跨越距離、凝聚族群、真正「回家」的相聚。

全國布農族運動會不但吸引大批族人返鄉相聚，也為地方帶來另類觀光商機。信義鄉公所／提供
全國布農族運動會不但吸引大批族人返鄉相聚，也為地方帶來另類觀光商機。信義鄉公所／提供

本屆活動以「布分你我 義起回家」為主軸，橫跨南投、高雄、台東及花蓮四縣市。信義鄉公所／提供
本屆活動以「布分你我 義起回家」為主軸，橫跨南投、高雄、台東及花蓮四縣市。信義鄉公所／提供

南投縣信義鄉公所主辦的「115年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」圓滿落幕。信義鄉公所／提供
南投縣信義鄉公所主辦的「115年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」圓滿落幕。信義鄉公所／提供

南投 南投縣 布農族

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