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斥資逾889萬！台中霧峰3座活動中心耐震補強 居民喜迎完工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區峰谷里活動中心完成耐震補強。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區峰谷里活動中心完成耐震補強。圖／台中市政府提供

台中市霧峰區本堂、中正、峰谷里活動中心屋齡都逾40年，經評估鑑定需耐震補強，市府投入逾889萬元，在去年9月啟動耐震補強及修復工程，針對結構弱點擴柱補強，今年3月底完工。民政局長吳世瑋今視察本堂里活動中心，強調市府持續協助改善老舊公共建物，打造讓市民安心使用的公共活動空間。

吳世瑋說，台中市共494處活動中心，針對老舊活動中心，由區公所委請專家目視檢測，確認是否有剝落、鋼筋外露、裂縫、結構異常或疑似海砂屋等問題，並提出報告；若有安全疑慮，將進一步詳評，研議補強或拆除重建。

霧峰區長張慶庸表示，本堂、中正、峰谷里活動中心老舊，結構安全備受重視，2023年完成耐震能力詳細評估後，確認三處活動中心耐震能力不足，區公所隨即提報爭取經費，推動全面性結構補強，感謝市府及民政局挹注資源，並肯定施工團隊完成工程，讓地方擁有安全的公共活動據點。

本堂里長林錦池說，吳世瑋長期關心本堂里活動中心使用情形，前年起陸續推動一、二樓老舊廁所修繕及屋頂防漏工程，加上此次耐震補強，整體修繕經費逾六百萬元，感謝民政局與霧峰區公所挹注經費，提供里民更安全、舒適的活動空間。

霧峰區公所說明，此次補強工程完工後，除有效延長老舊建物使用年限，也強化社區防災韌性，讓公共空間更符合安全、友善及多元使用需求，公所未來也將持續盤點轄內公共設施現況，配合市府政策推動必要修繕與改善，提供市民更安心、便利、舒適的活動環境。

台中市霧峰區本堂里活動中心完成耐震補強。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區本堂里活動中心完成耐震補強。圖／台中市政府提供

台中市霧峰區中正里活動中心完成耐震補強。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區中正里活動中心完成耐震補強。圖／台中市政府提供

台中市民政局長吳世瑋（前排左二）今視察霧峰區本堂里活動中心。圖／台中市政府提供
台中市民政局長吳世瑋（前排左二）今視察霧峰區本堂里活動中心。圖／台中市政府提供

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