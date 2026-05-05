南投男網售水晶手鍊宣稱止痛等療效 衛生局裁罰60萬

南投縣一男子網路販售水晶手鍊，利用AI程式生成文案，竟宣稱可緩解心臟病、預防高血壓、止痛消炎等療效遭檢舉；男子向衛生局說明不知宣稱療效是違法，仍遭罰60萬元。

南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，接獲民眾檢舉查獲網路販售水晶手鍊宣稱「緩解心臟病、預防高血壓、止痛消炎」等療效，經查證為不實宣稱，違反藥事法第69條，依第91條裁罰最低金額新台幣60萬元。

衛生局表示，這類誇大療效商品在網路平台層出不窮，尤其節慶期間，按摩椅、磁石貼片、舒眠枕、能量手環、足貼等商品熱銷，卻常以「改善疾病、調整體質、醫療效果」等話術誤導消費者，但這些商品都是「一般商品」，依法不得宣稱療效。

衛生局表示，依藥事法、醫療器材管理法，未經核准產品若涉及療效宣稱，可處60萬元至2500萬元罰鍰，違規商品可沒入銷毀；衛生局說明，醫療效果須經科學驗證與主管機關核准，任何宣稱具神奇療效多禁不起檢驗，民眾有健康問題應尋求醫師診療。