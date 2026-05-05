原物料飆漲衝擊民生 這家企業連5年送暖彰化家扶

今年3月受中東局勢動盪與國際油價上揚影響，石化原物料價格飆升，台灣塑膠市場出現價格大幅上漲與缺貨情形，連帶推升物價波動，也使社福資源承壓。但台中市的翔浤文創，今天延續第五年將愛心物資與發票送抵彰化家扶中心，從最初規模逐步擴大，參與人數與物資年年成長。

翔浤文創總經理劉承翰指出，五年前觀察到在地社福團體資源缺口，因而發起「客戶行善團」，號召合作夥伴與客戶共同投入公益。

他表示，因北港朝天宮董事長蔡咏鍀及理監事支持，以及北港武德宮提供場地，讓活動得以持續推動，起初只是希望盡一份心力，未料獲得客戶熱烈響應，許多人甚至主動關心每年捐贈需求，讓行善行動得以延續。

他也提到，未來將結合合崧帆布有限公司與更多協力廠商，擴大參與規模，持續推動第六年、第七年的公益計畫。此次行善團除募集數千張發票，盼為家扶增添中獎機會，也針對家庭實際需求準備衛生紙、清潔劑、濕紙巾、洗潔精等民生物資，並附上平安水，期盼孩子能在穩定環境中健康成長。

彰化家扶中心主任王震光表示，對弱勢家庭而言，這些生活物資是維持基本生活的重要支撐，企業長期穩定的投入，能讓孩子無後顧之憂地學習與成長。