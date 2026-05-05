快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

原物料飆漲衝擊民生 這家企業連5年送暖彰化家扶

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
翔浤文創今將愛心物資與發票送抵彰化家扶中心。記者林敬家／攝影
翔浤文創今將愛心物資與發票送抵彰化家扶中心。記者林敬家／攝影

今年3月受中東局勢動盪與國際油價上揚影響，石化原物料價格飆升，台灣塑膠市場出現價格大幅上漲與缺貨情形，連帶推升物價波動，也使社福資源承壓。但台中市的翔浤文創，今天延續第五年將愛心物資與發票送抵彰化家扶中心，從最初規模逐步擴大，參與人數與物資年年成長。

翔浤文創總經理劉承翰指出，五年前觀察到在地社福團體資源缺口，因而發起「客戶行善團」，號召合作夥伴與客戶共同投入公益。

他表示，因北港朝天宮董事長蔡咏鍀及理監事支持，以及北港武德宮提供場地，讓活動得以持續推動，起初只是希望盡一份心力，未料獲得客戶熱烈響應，許多人甚至主動關心每年捐贈需求，讓行善行動得以延續。

他也提到，未來將結合合崧帆布有限公司與更多協力廠商，擴大參與規模，持續推動第六年、第七年的公益計畫。此次行善團除募集數千張發票，盼為家扶增添中獎機會，也針對家庭實際需求準備衛生紙、清潔劑、濕紙巾、洗潔精等民生物資，並附上平安水，期盼孩子能在穩定環境中健康成長。

彰化家扶中心主任王震光表示，對弱勢家庭而言，這些生活物資是維持基本生活的重要支撐，企業長期穩定的投入，能讓孩子無後顧之憂地學習與成長。

台中市翔浤文創延續第五年，將愛心物資與發票送抵彰化家扶中心，從最初規模逐步擴大，參與人數與物資年年成長。記者林敬家／攝影
台中市翔浤文創延續第五年，將愛心物資與發票送抵彰化家扶中心，從最初規模逐步擴大，參與人數與物資年年成長。記者林敬家／攝影

中東 北港朝天宮 家扶中心

延伸閱讀

統一超商讓「行善」融入日常　打造一條永續的社會公益鏈

中東戰事引發能源危機衝擊各產業 泰國台商壓力劇增

正隆助攻環境部「袋袋箱傳」 首批二手袋送達金門

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

相關新聞

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

彰化縣芳苑鄉農會總幹事洪翊桓日前隨團訪問英國，昨（台灣時間傍晚）不幸病逝旅館，為維持鄉農會運作，今起秘書辜怡甄暫代總幹事，縣政府也從今起辦理候選人登記，公告14日，鄉農會預計今起60天內完成總幹事遴聘

南投埔里掩埋場遲不駁回 地方憂死灰復燃…環保局無奈給原因

南投縣埔里鎮麒麟里廢棄物掩埋場案，因業者未在期限內辦理地方說明會並補正環評資料，環保局曾表示依法將駁回，卻遲未完成環評審查定案，地方焦慮，縣議員今關切。環保局表示，焚化廠環評不斷延開，待其結束加速掩埋

撒冥紙、集體退席…彰化火化場說明會600人抗議 縣政府：程序完備不撤案

彰化縣政府今舉辦生命園區工程開標前說明會，二林芳苑反火葬場協會和民眾逾600人參加，不滿會場層層隔離，抨擊縣政府「走流程」敷衍了事，集體退席並聲稱說明會無效，要求撤案。縣政府表示，相關程序完備不會撤案

獲選好人好事代表 運彩公會理事長何昱奇： 成果回饋社會

中華民國運彩公會理事長何昱奇長期投入基層體育與弱勢關懷，當選「台中市好人好事代表」上午接受表揚。他表示，資源應回到真正需要的地方，經營事業的價值，不僅在於創造收益，更在於能否形成正向循環，讓制度運作下

彰化員林市幸福巴士新路線流標 合約調整但通學便利不變

彰化縣員林市幸福巴士原擬本（5）月起行駛新路線，市公所發包卻流標，只能協商承包勞務業者延長合約到6月，以免又停駛，另一方面研擬調整新路線並辦理重新招標；市公所今表示，新路線停靠點考量通學便利性，這個原

台中潭子窄路會車危險 民代爭取側溝加蓋解瓶頸

台中市潭子區大富里民族路二段道路狹窄，最窄處不到4公尺，會車困難且危險，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國爭取東側側溝約300公尺加蓋，路寬增加約0.9公尺，今天會勘，預計今年7月中旬於一期稻作收割後進場施

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。